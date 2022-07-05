أزمة بين الحسيني وأحمد شيبة بسبب «مال الناس»: اسألوا عبد السلام أغنية مين

أثيرت أزمة بين الفنان أحمد شيبة والمطرب الشعبي محمود الحسيني، خلال الساعات القليلة الماضية، إذ وجه الأخير اتهامًا لـ«شيبة» وحمادة مجدي، بسرقة أغنيته الجديدة «مال الناس»، اللذان طرحا البرومو الدعائي لها قبل أيام.

محمود الحسيني: أغنية «مال الناس» بتاعتي

قال محمود الحسيني، في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه على موقع الفيديوهات القصيرة «تيك توك»، موضحًا أنه ما يزال يواصل تسجيل أغنية «مال الناس»، تمهيدًا لطرحها الفترة المُقبلة، مؤكدا أنه يُغنيها كاملة على المسرح خلال الأفراح التي يُحييها: «اسألوا عبد السلام العازف، الأغنية دي بتاعة مين».

أنا مش بتاع مشاكل

أضاف الحسيني: «أنا مش بتاع مشاكل، ومش بحب المشاكل.. من فترة طلعت مع عبد السلام، وقلت كوبليه من الأغنية الجديدة، وقلت (متاكلش مال الناس.. مال الناس كناس.. وإحنا درجة أولى وأنتم درجة تالتة).. أغنية جديدة قلتها في فرح ولسه بخلص تسجيلها.. لاقيت حمادة مجدي وشيبة بيعلنوا عن الأغنية».

الأغنية لها صاحب.. واسألوا عبد السلام

تابع محمود الحسيني: «رغم إن أنا مضايق إني قلت كلمتين على المسرح واتسرقوا.. بس الناس كلها بتحب الأغنية وتسمعها، وعاملة انتشار جامد من قبل ما أنزلها.. الأغنية لها صاحب، واسألوا عبد السلام».

وتساءل الحسيني، عن دوافع حمادة مجدي وأحمد شيبة، من استغلال تلك الأغنية والاستحواذ عليه، متابعًا: «أنا بحمد ربنا إني عندي أفكار بطلعها وبتتسرق، إحنا درجة مش باكل مال الناس، اللي ياكل مال الناس مصيره في يوم يداس».