عودة تشغيل بعض خدمات بطاقات التموين عبر منصة مصر الرقمية

عادت بعض الخدمات التموينية للعمل مرة أخرى عبر منصة مصر الرقمية، التي أعلن وزير الاتصالات المهندس عمرو طلعت عن تشغيلها رسميا اليوم بعد عامين من التشغيل التجريبي لها، إذ تم تفعيل بعض خدمات التموين عليها، التي يستطيع من خلال 23 مليون أسرة يمتلكون بطاقة تموين الاستفادة من الخدمات المفعلة.

خدمات بطاقات التموين المتاحة عبر منصة مصر الرقمية

ويتيح حاليًا رابط منصة مصر الرقمية مجموعة من خدمات التموين للأسر أصحاب بطاقات التموين، يصل عددها إلى 6 خدمات وهي:

1- تفعيل بطاقة التموين.

2- نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.

3- إصدار بدل فاقد أو تالف.

4- الاستعلام عن صرف.

5- فصل اجتماعي.

6- ضم أفراد أسرتي.

فيما لا تزال منصة مصر الرقمية غير متاح عليها مجموعة من الخدمات التموينية، إذ تشمل الخدمات المتوقفة على التالي:

1 - إصدار بطاقة تموين جديدة.

2 - إضافة المواليد الأبناء غير المقيدين تموينيا.

3 - إضافة التموين لمستحق الخبز.

4- إضافة الزوج غير المقيدة تموينيًا.

تسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين

تجدر الإشارة إلى أنَّ موقع «دعم مصر» اقتصر خدماته التموينية على تسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين، الذي ينتهي تسجيله يوم 31 يوليو الجاري، إذ من المتوقع عودة الخدمات التموينية على موقع «دعم مصر» مرة أخرى بعد الانتهاء من تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، التي طلبته وزارة التموين والتجارة الداخلية من المواطنين أصحاب البطاقات في رسائل تمّ إرسالها عبر بونات صرف الخبز، من أجل تحديث بيانات بطاقات التموين ضمن إجراءات ضبط منظومة الدعم.