السفير الفلسطيني يكرم رئيس اتحاد كتاب مصر

قلد السفير الفلسطيني ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير دياب اللوح نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن وسام الثقافة والعلوم والفنون الفلسطيني الدكتور علاء عبدالهادي رئيس مجلس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب لدوره الكبير في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في حضور أدباء فلسطين مراد السوداني اليوم وذلك تقديرًا لجهوده في دعم القضية الفلسطينية وثقافتها وتثبيتا لحضورها في المشهد الثقافي العربي والدولي ومساهماته الاكاديمية والفكرية بالقضايا العربية العادلة وفي مقدمتها فلسطين، وذلك في مقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة وذلك بحضور عدد من الكتاب ومستشاري السفارة.

السفير الفلسطيني يهنئ «عبدالهادي»

وهنأ السفير اللوح عبدالهادي باسم الرئيس على هذا الوسام الذي يعتبر تقديرا على الدور الكبير الذي يقوم به عبدالهادي على المستوى العربي والدولي في دعم القضية الفلسطينية خاصة في المحافل الأكاديمية، والتي توثق تاريخ القضية الفلسطينية والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، معربا عن تقديره لجميع الكتاب والأدباء في مصر والقوى الفاعلة الداعمة لفلسطين والقدس، كما يعتبر رسالة وفاء لشهداء مصر والقيادة المصرية ممثلة بالرئيس عبدالفتاح السيسي ومن الشعب الفلسطيني لشقيقه المصري .

رئيس اتحاد الكتاب: فلسطين لها مكانة في قلب كل مصري

من جانبه، أعرب عبدالهادي عن تقديره للرئيس محمود عباس على هذا التكريم الذي يحمل قيمة خاصة لأنه أتى من شعب مناضل ومن وطن بات رمزا للإرادة والتحدي والصمود، مؤكدا أن فلسطين لها مكانة في قلب كل مصري كونها قضية عادلة وشعبها العظيم يواجه المحتل بإرادة لا تخبو، كما ثمن دور المبدعين الفلسطينيين في نقل صورة المعاناة الفلسطينية عبر القوى الناعمة لفضح هذا المحتل وتعريته أمام العالم أجمع حتى يرفع الظلم عن هذا الشعب الصامد وتحقيق أمانيه بالاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد أهمية دور اتحاد كتاب مصر والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في دعم القضية الفلسطينية وثقافتها المقاومة ومواجهة استراتيجيات الاستلاب التي تستهدف القضية الفلسطينية وثوابتها وثوابت الأمة، مؤكداً على دور المثقفين الفلسطينيين والعرب في تعزيز ثقافة الاشتباك مع الاحتلال وروايته المشوهة.