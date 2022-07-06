أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاح مشروعات «مصر الرقمية»

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مشروعات «مصر الرقمية» التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما افتتح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، وبينها محطات انزال الكابلات البحرية في مدن: رأس غارب، الزعفرانة، وسيدي كرير، فضلا عن مركز البيانات الدولي بالقاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتطوير متحف البريد المصري.

وشهد الرئيس السيسي أيضا، فعاليات الجلسة الحوارية للشباب المشاركين في المبادرات والمستفيدين من المنح الخاصة بوزارة الاتصالات، في مركز المنارة للمؤتمرات.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم

- نحتاج تطوير وتعديل ثقافة التعليم التي نعمل بها حاليا، كي لا يكون الهدف الأساسي لأولياء الأمور هو حصول أولادهم على شهادات.

- علينا الانتباه وبذل الجهد في التعليم والمبادرات الواعية واستهداف المبادرات لخلق فرص حقيقية للشباب.

- المصريين بيعملوا جمعيات عشان الدروس الخصوصية.

- طالبت وزير التعليم العالي بميكنة امتحانات كليات الطب لتحييد العنصر البشري بالكامل.

- ما يُنفذ في مصر أمر غير مسبوق في معرض حديثه عن الجامعة اليابانية في مصر.

- أشاد ببرنامج «العباقرة» الذي يقدمه الروائي عصام يوسف على قناة «القاهرة والناس».

- انتقد زيادة أعداد برامج الطبخ عبر القنوات التليفزيونية، وطلب تنويع أفكار وموضوعات البرامج التليفزيونية.

- مصر ليس بها ثروات ضخمة لكن الأفكار هي ثرواتنا الحقيقية التي علينا العمل عليها وتطويرها للاستفادة منها لتحسين مستوى الحياة.

- أطالب بإنتاج برامج مشابهة لـ«الدوم» لاكتشاف المواهب المتميزة في الشباب في مجال التعليم التكنولوجي.

- الإعلام مُقصر في التسويق لما يخدم الدولة.

وحرص الرئيس خلال الافتتاح اليوم على التقاط صورة تذكارية مع والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، وبعض المسؤولين والشباب القائمين على تنفيذ المشروعات بـ«مصر الرقمية».