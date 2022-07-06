التحقيق مع 20 عاملاً بمدرسة في بني سويف لـ«التزويغ» من العمل

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بفتح تحقيق بشأن بعض المخالفات وحالات الغياب وترك العمل وعدم تفعيل خطة النشاط الصيفي، بمدرسة «طما فيوم» الابتدائية الجديدة، وذلك في ضوء المتابعة وتقرير إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، والذي رصد عدداً من المخالفات خلال متابعة مفاجئة للمدرسة.

تقرير للتفتيش المالي والإداري يرصد مخالفات داخل مدرسة ابتدائي ببني سويف

وكشف تقرير لجنة التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة بني سويف، أنه خلال المرور على مدرسة «طما فيوم» الابتدائية الجديدة، ومدرسة الفصل الواحد التابعة لها، بإدارة تعليم اهناسيا، تبين أن قوة العمل الإجمالية بالمدرسة تبلغ 32 مدرساً وعاملاً وإدارياً، تواجد منهم 7 فقط، وعدم وجود 25 فرداً منهم، حيث تبين تغيب 16 غياب من أول اليوم، و4 ترك عمل، و4 خط سير وانتداب.

كما كشف التقرير عن رصد 2 حالة ترك عمل بمدرسة الفصل الواحد، بنسبة حضور 35% من قوة العمل، فضلاً عن متابعة تنفيذ خطة النشاط الصيفي، خلال العطلة الصيفية والتي من المقرر أن تبدأ من يونيو إلى أغسطس 2022، حيث تلاحظ عدم البدء في تفعيل خطة النشاط الصيفي والتي تتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة في المجالات الثقافية والاجتماعية والصحية والفنية والمهنية لطلاب المدارس خلال العطلة.

محافظ بني سويف يشدد على استمرار حملات المتابعة الميدانية

وشدد محافظ بني سويف على استمرار حملات المتابعة الميدانية لمنظومة العمل بالوحدات المحلية بالقرى، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات الحيوية التي تتماس مع احتياجات المواطن اليومية، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة مثل: إدارات التفتيش المالي والإداري بالمحافظة ووحدة الرصد الميداني بالقرى، ولجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

ووجه محافظ بني سويف مسؤولى التفتيش المالي والإداري بإخطار وكيل وزارة التربية والتعليم لاتخاذ اللازم نحو التحقيق وتحديد المسؤولية مع حالات الغياب من أول اليوم وترك العمل، ومتابعة أعمال القائمين بخطوط السير والمأموريات، مع التحقيق مع إدارة المدرسة لعدم تفعيل خطة النشاط الصيفي مع تكثيف المرور الميداني على مدارس الفصل الواحد، مع المتابعة المستمرة لباقي المدارس لتحقيق الانضباط.