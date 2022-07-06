إدارة الحوار الوطني تعلن قرارات الاجتماع الأول لمجلس الأمناء

أعلنت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، اليوم الأربعاء، قرارات الاجتماع الأول لمجلس أمناء للحوار الوطني، الذي عُقد أمس، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وجاءت القرارات التي جرت الموافقة عليها عقب اجتماع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، كالتالي:

1- التصديق على قرار تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني.

2- إصدار قرار باللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني.

3- إصدار قرار مدونة السلوم والأخلاقيات بالحوار الوطني.

وتعمل اللائحة الإجرائية للحوار الوطني على تنظيم عمل الجلسات ونظام العمل، فيما تحافظ مدونة السلوك والأخلاقيات على الوجه الحضاري لجلسات الحوار الوطني.

أولى جلسات الحوار الوطني

جدير بالذكر أنه عُقدت أمس الثلاثاء، أولى جلسات الحوار الوطني، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنسيق مع كل تيارات وفئات المجتمع، حول أولويات العمل الوطني، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

مؤتمر صحفي لمجلس الأمناء عقب الجلسة

كما عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤتمرا صحفيا عقب الانتهاء من جلسته الأولى، التي ناقش خلالها تفاصيل جلسات الحوار الوطني ومواعيدها والإجراءات اللازمة بشأنها، لإعلان مُخرجات الجلسة للرأي العام.