فريق واما يفتتح موسم الصيف بأغنية «مش حلوة بس»

طرح فريق واما، أغنية جديدة بعنوان «مش حلوة بس»، لتكون بداية استقبال موسم الصيف، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وإنتاج نجوم ريكوردز وهاي واي برودكشن، وتم تسجيل الأغنية في الأستوديو بحضور المنتج ياسر خليل.

واما يُحيي حفلاً غنائيًا يوم 15 يوليو الجاري

من ناحية أخرى، يستعد فريق واما لتقديم حفل غنائي كبير، يوم 15 من شهر يوليو الجاري، في الساحل الشمالي، سيتم تقديم عدد كبير من أشهر أغنياتهم، كما سيتم تقديم لأول مرة أغنية «مش حلوة بس» لايف مع الجمهور.

نشاط فني لـ فريق واما.. كان آخرها ألبوم الصيف ابتدى

وكان فريق واما طرح آخر أغنياته بعنوان «نجمة معدية» التي حققت نجاحاً كبيراً، فضلاً عن ألبوم «الصيف ابتدى» والذي ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيهم مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامي جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق.

أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل.

وقدم «واما» أكثر من كليب مع «نجوم ريكوردز» و«هاي واي»، مثل «على فكرة»، «شمس بحر»، وتم تصويرهما في إسبانيا ومن إخراج John perez.