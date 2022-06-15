أحمد الشامي يستعد لتصوير مسلسل «الرواية» وطرح أغنية جديدة مع «واما»

يعيش الفنان أحمد الشامي، حالة من النشاط الفني، إذ يستعد لتصوير مسلسل «الرواية»، شهر يوليو المقبل، مؤكداً أن الدور سيكون مفاجأة للجمهور.

معلومات عن مسلسل «الرواية»

مسلسل «الرواية» يشارك في بطولته عددًا من النجوم منهم أحمد فهمي، أحمد والشامي، ومحمود عبدالمغني، وأيتن عامر، وشيري عادل، وعايدة رياض، ومسلسل الرواية يتكون من 10 حلقات، من إخراج أمير شوقي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

أحمد الشامي يستعد لطرح أغنية جديدة

ويستعد أحمد الشامي حاليا، لطرح أغنية جديدة مع فريق «واما» بالتزامن مع موسم الصيف الحالي بعنوان «مش حلوة بس»، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وانتاج نجوم ريكوردز وهاي واي برودكشن، ويتمّ التحضير لطرح أغنية ثانية مع فريق واما ولكن لم يتمّ الاستقرار علي اسم الأغنية حتي الآن.

من ناحية أخرى يستعد الفنان أحمد الشامي، أيضًا لحفلات الصيف مع فريق «واما»، ومن المقرر أن يكشفا عن عدد كبير من المفاجآت خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال أحمد الشامي

آخر أعمال الفنان أحمد الشامي مسلسل «دايما عامر»، إذ جسّد خلال أحداث العمل، شخصية «مستر شريف»، أستاذ الرسم بمدرسة رؤية الخاصة، التي تنقسم لـ«ناشونال وإنترناشونال»، وينشب صراع بين طلاب المدرسة من جانب، والمدرسين من جانب آخر، وتتطرق الأحداث إلى طرح بعض الأزمات النفسية منها التنمر، وقصص الحب المستحيلة، ووقوع طالبات في غرام أساتذتهنّ.

أبطال مسلسل «دايما عامر»

شارك في بطولة مسلسل «دايما عامر» مصطفى شعبان، وسينتيا خليفة، ولبلبة، وعمرو عبدالجليل، وكريم عفيفي، وأحمد الشامي، وميرنا نور الدين، ومحمد ثروت، وسام عادل، ولمي كتكت، وشروق الشريف، من تأليف أيمن سليم، ومن إخراج مجدي الهواري.