أحمد الشامي: «واما» ستعود وتطرح 3 أغنيات «سينجل» قريبا

كشف الفنان أحمد الشامي، عضو فرقة «واما» عن سر مهم في حياته وهو أنه عمل كـ«عامل دليفري» في فترة من حياته، قائلًا: «بعد ما دخلت الأوبرا سافرت مع الأوركسترا أمريكا ورحت لأستاذ هناك واكتشفت إنه بياخذ على الحصة 125 دولار فنزلت اشتغلت دليفري علشان ادفع له ثمن الحصص، الشغل مش عيب».

أحمد الشامي يكشف عن مشاركته في مسلسل جديد

وأضاف أحمد الشامي، خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الفنانة منى عبد الغني والإعلاميتين هبة الأباصيري وإيمان عز الدين على قناة «CBC»، أنه يعمل على إنشاء مدرسة فنون قريبًا، معلنًا عن مشاركته خلال الفترة المقبلة في مسلسل من 10 حلقات فقط، يشاركه فيه الفنان أحمد فهمي والفنانة القديرة عايدة رياض.

أحمد الشامي: واما تعتزم طرح 3 أغنيات سينجل جديدة

عن الغناء مع فرقة «واما» مجددًا، قال «الشامي» إن الفرقة تعتزم طرح 3 أغنيات سينجل الفترة المقبلة، في فصل الصيف، من أجل العودة مرة أخرى للساحة الغنائية.

حول سبب عدم غنائه بمفرده، أوضح أنه لم يغني منفردًا من قبل بسبب وجود مشروعات تمثيل لديه، كما أنه يركز في العمل الجماعي الذي حقق نجاحًا فيه، موضحًا أن الفنان محمد نور قدم أغاني منفردة منذ ظهور الفرقة، لذا حقق شهرة أوسع منه، مشيرًا إلى أنه يرضى بالغناء الجماعي والعمل في المسرح والتمثيل، الذي حقق له الأمر الذي يرضيه.

وعلى مستوى العلاقات، قال أحمد الشامي إنه يرى أن قلة الاهتمام، أحد الأسباب المهمة التي تتسبب في إنهاء العلاقة بين الطرفين، كما أشار إلى أن زوجته لا تعمل في مجال الميديا، لكنه يستعين بها لأخذ رأيها في الأمور الفنية لأن تتمتع بـ«ذوق فني» على حد وصفه.