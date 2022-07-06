تامر حسني يطرح أغنية «هدلعني» من فيلم بحبك.. فيديو

طرح الفنان تامر حسني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، أغنيته الجديدة «هدلعني» من فيلم بحبك.

إشادات بأغنية هدلعني

يذكر أن تامر حسني غنى مقاطع من أغنية هدلعني في عدد من حفلاته التي أحياها مؤخرا، ورفعت شعار كامل العدد، وأشاد الكثيرون بالأغنية.

أحداث فيلم بحبك

ويعرض للفنان تامر حسني خلال موسم عيد الأضحى فيلم «بحبك»، ويشاركه البطولة عدد كبير من نجوم الكوميديا والشباب؛ أبرزهم هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، وهو من تأليف تامر حسني، ويشهد الفيلم أيضا التجربة الإخراجية السينمائية الأولى لتامر.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي حول شاب يدعي «علي» متعدد العلاقات العاطفية يقع في قصة حب مع فتاتين «حبيبة» هنا الزاهد و«ياسمين» هدى المفتي، ويتخلل الأحداث عدد من المشاهد الرومانسية والكوميديا.