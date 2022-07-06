إصابة 14 عاملاً في انقلاب ميكروباص بالعاشر من رمضان

أصيب 14 عاملاً في انقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب «ميكروباص»، في المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، حيث تم نقلهم للمستشفيات المختصة، وإخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات المتبعة.

إصابة 14 في انقلاب ميكروباص بالعاشر من رمضان

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص في المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، مما أسفر عن إصابة 14 عاملاً بكدمات وكسور وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم.

نقل المصابين إلى مستشفى خاص بالعاشر

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، تولت نقل المصابين إلى أحد المستشفيات الخاصة في مدينة العاشر من رمضان، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.