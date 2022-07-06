«التعليم» تبدأ تدريب المدرسين على تنمية الوعي الطلابي بالتغيرات المناخية

انعقد اليوم بقاعة «الفيديو كونفرانس» بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم والفني اجتماع مع مديري إدارات التدريب بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لمناقشة آلية تنفيذ الحقيبة التدريبية لتنمية مهارات المعلمين، والمديرين في تنمية الوعي الطلابي بالتغيرات المناخية، في ضوء متطلبات التنمية المستدامة بالتعاون مع اليونيسف، وذلك استكمالاً لتفعيل الحقيبة التدريبية وذلك في إطار الاستعدادات للمشاركة في فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر تغير المناخ cop 27 لعام 2022.

الهدف من التدريب بناء قدرات المعلمين

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين أن الهدف العام للتدريب هو بناء قدرات المعلمين والمديرين في تنمية الوعي الطلابي بالتغيرات المناخية، لتعزيز ممارستهم البيئية الإيجابية، وفقًا لمتطلبات التنمية المستدامة.

وأوضح «حجازي»، أنه بنهاية هذا التدريب يكون المشارك قادرًا على استنتاج العلاقة بين التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، وأن يتعرف على المفاهيم ذات الصلة بالتغير المناخي والتنوع البيولوجي والاستدامة البيئية، وأن يحدد قائمة بالموضوعات في تخصصه ذات العلاقة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاستدامة البيئية، وأن يخطط وحدة دراسية للتوعية بالتغيرات المناخية ويصمم أنشطة على مستوى المدرسة لتوعية الطلاب بتأثيرات التغيرات المناخية، ويحدد آليات تقييم الممارسات الإيجابية البيئية في سلوك الطلاب.

وأكد نائب الوزير لشؤون المعلمين ضرورة توعية الطلاب وتدريبهم من خلال الأعمال الفنية بمعرض المؤتمر، وأن توجه الأعمال رسالة للعالم كله من خلال طلاب مصر للتعريف بالحقائب وآلية التنفيذ من خلال ثلاث محاور هي: التغيير المناخي، والاستدامة البيئية والتنوع البيولوجي، مشيرًا إلى أهمية تحديد المعلمين للموضوعات كل في تخصصه وتوظيفها من خلال المواد الدراسية، مشيرًا إلى أن الفئة المستهدفة من التدريب هم المعلمين ومديري المدارس.

فؤاد: العالم كله يهتم بقضايا المناخ

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أميرة فؤاد مدير برامج التعليم بمنظمة اليونيسيف أنه في إطار الجهود الدولية والاهتمام بتغيرات المناخ أصبح العالم بأكمله يهتم بقضية تغيرات المناخ، وما لها من آثار كارثية على العالم، وتحديد دور كل فرد في الحفاظ على البيئة، مؤكدة الدور المهم لوزارة التربية والتعليم باعتبارها من أكثر الوزارات قدرة على الوصول بشكل مباشر إلى فئة كبيرة من الطلاب والشباب والمجتمع المحيط بالمدرسة، من خلال التوعية البيئية والأنشطة المصاحبة من المسابقات وكل ما ستقوم به المدرسة من توعية للمجتمع والبيئة المحيطة.

تكريم القائمين على الحقيبة التدريبية

وعلى هامش الاجتماع كرّم الدكتور رضا حجازى، مديري التدريب القائمين على تنفيذ الحقيبة التدريبية بمديريات القاهرة والجيزة والإسماعيلية والدقهلية ودمياط وبني سويف.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميرة فؤاد مدير برامج التعليم بمنظمة اليونسيف، والدكتور حسن جاويش ممثل الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتور مسعد مصطفى عبده مدير عام التربية البيئية والسكانية وعدد من مديري إدارات التدريب بالمحافظات.