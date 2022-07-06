محمد فؤاد: «الأورمان» تشارك بـ170 مليون جنيه في حملة توزيع الأضاحي

قال محمد فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن جمعية الأورمان فاعلة في مبادرة توزيع لحوم الأضاحي خارج وداخل مصر بإجمالي 170 مليون جنيه، مبينًا أنه يوجد أكثر من 5000 رأس يتم ذبحها في البرازيل والهند حاليا من أجل توزيعها في مصر، مبينا أن هناك 23 مؤسسة مشتركة في التحالف الوطني لتوصيل الخير لمستحقيه، مشيرًا إلى أن الهدف الوصول للمستحق للخدمة مع عدم تكرار الخدمة.

مساعدة الأسر الأكثر احتياجا

وأضاف «فؤاد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المبادرة»، على فضائية «Extra News» مساء اليوم الأربعاء، أن المساعدات الخاصة بالعيد والأضاحي ستشمل 625 مليون جنيه من أجل إشعار الأسر الأكثر احتياجا بالعيد والأفراح والشعائر الخاصة به، مؤكدًا أن هناك مكاتب للتحالف في كل محافظات جمهورية مصر طوال العام وليس في عيد الأضحى المبارك فقط، مشددًا على أن هدف التحالف هو تكوين قاعدة بيانات للأشخاص الأكثر احتياجًا من أجل توزيع عليهم نصيبهم الخاص من خلال التكامل المجتمعي واستخدام ذلك في مختلف المبادرات.

مبادرة إطعام الطعام

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه يوجد تكاتف كبير بين المؤسسات الأهلية الفترة المقبلة من أجل توزيع المساعدات الموسمية ومبادرة إطعام الطعام خاصة في المحافظات الحدودية وجنوب الصعيد وتم توزيع 1500 صندوق أسيوط مؤخرا.