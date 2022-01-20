توزيع لحوم على 6 آلاف أسرة ضمن مبادرة «إطعام الطعام» في قنا

تستكمل جمعية الأورمان، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، مبادرة «إطعام الطعام»، لتفريج الكربات من خلال إطعام 6350 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية في محافظة قنا.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه استكمالا لتنفيذ مبادرة «إطعام الطعام»، والتي تستهدف إمداد 6350 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، باللحوم والمواد الغذائية اللازمة، قامت الجمعية بتوزيع 12 ألفا و700 كيلو لحوم، على الأسر الأولى بالرعاية بـ22 قرية بقنا، وتوصيلها منازلهم، وكذلك مواد غذائية عبارة عن (7 كيلو أرز - 7 كيلو مكرونة - 3 كيلو سكر- كيلو عدس - علبة سمن 1.5 كيلو - 2 علبة صلصة - 1/4 كيلو شاي)، وذلك إسهامًا منها في توفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف أيضا إلى إمداد الأسر غير القادرة، بالمشروعات التنموية الصغيرة، ومتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية في مجالات علاج مرضى العيون والقلب والسرطان.

توزيع اللحوم بالتعاون مع التضامن والجمعيات الأهلية

وأوضح «شعبان» أنه تم توزيع اللحوم والمواد الغذائية، بقرى أبو دياب غرب، والصعايدة، وفاو بحري مركز دشنا، وقرية حجازة مركز قوص، وقرى بهجورة وعزبة داوود، وأولاد عتمان، والحلفاية قبلي، والرئيسية، وبهو، وعزبة دنقل، والشاورية مركز نجع حمادى، وقرى العركي، وحاجر الدهسة، والدهسة، والعسيرات مركز فرشوط، وقرى الشقيفي، والسلامات، والقارة، وأبو شوشة، والمحارزة مركز أبوتشت.

وأشار «شعبان»، إلى أن التوزيع تم تحت رعاية وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بقرى ونجوع المحافظة، مضيفًا أنه من خلال المبادرة يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع بقيمة 3,000 جنيه سنويًا أو بـ4,200 جنيه سنويًا، ويمكنك التبرع على أقساط ممتدة تصل إلى 12 شهرًا (250 أو 350 جنيها شهريًا).