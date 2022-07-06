محافظ الجيزة يكرم أوائل دورات مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن أجهزة المحافظة تمكنت من إنجاز الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/ 2022، بنسبة بلغت 100%، الأمر الذي كان كفيلاً بحصول المحافظة على المركز الأول بين المحافظات، في برنامج مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.

تكريم 44 من العاملين بالديوان العام والأحياء والمراكز

جاءت تصريحات محافظ الجيزة، خلال تكريم 44 من العاملين بالديوان العام والأحياء والمراكز من الحاصلين على المركز الأول بالدورات التدريبية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، بالإضافة إلى القائمين على إنجاز الخطة الاستثمارية للمحافظة والإدارات المتميزة للعام المالي 2021/ 2022، وذلك بحضور هند عبدالحليم، نائب المحافظ، واللواء علاء بدران، السكرتير العام للمحافظة.

خطوات متقدمة لإنجاز خطة العام المالي الجديدة

وأكد المحافظ، خلال كلمته، ضرورة تحقيق خطوات متقدمة لإنجاز خطة العام المالي الجديدة، وتنفيذ المشروعات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أنه تم بالفعل البدء في طرح العديد من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/ 2023، ويجري استكمال إجراءات الطرح لباقي المشروعات بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات.

وخلال احتفالية تكريم العاملين، أشاد محافظ الجيزة بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة الذي يجمع بين الدراسة الأكاديمية وتبادل الخبرات التطبيقية لرفع مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية، لافتاً إلى أن تكريمهم اليوم يأتي تشجيعاً وتقديراً لاجتهادهم، وتحقيق أداء متميز خلال مشاركتهم في الدورات التدريبية، وذلك لخلق كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

خطة شاملة لرفع كفاءة العمل

وأكد أن الدولة المصرية وضعت خطة شاملة لرفع كفاءة العمل ضمت تنظيم حزم تدريبية، وتأهيل للعنصر البشري، وتطوير منظومة التدريب على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي، ليتواكب مع الطفرة والنهضة الكبيرة التي تشهدها كافة القطاعات.

وطالب المحافظ المكرمين بتطبيق ما تمت دراسته خلال الدورات التدريبية من مقترحات ومشروعات جديدة لتطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإداري مشيراً إلى أنه يجري إعداد دورات تدريبية داخل المحافظة، لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري والاستفادة من الطاقات الشابة، لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

وأعرب المكرمون عن امتنانهم لاستقبال المحافظ لهم وتكريمهم نظراً لجهودهم وتميزهم مؤكدين جاهزيتهم للمساهمه في تطوير وتحسين منظومة العمل لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في ضوء ما تم تحصيله من خبرات علمية وعملية خلال الدورات.