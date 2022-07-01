محافظ الجيزة: استغلال الساحات أسفل المحاور الجديدة لإقامة «مواقف وجراجات»

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة حريصة على رفع كفاءة مواقف النقل الجماعي والسرفيس والتوسع في إقامتها للقضاء على المواقف العشوائية، لما تسببه من مظهر غير حضاري وتعيق الحركة المرورية، وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

مواقف سرفيس حضارية وساحات انتظار للسيارات

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، على استغلال الساحات المتواجدة أسفل المحاور الجديدة في إقامة مواقف سرفيس حضارية وساحات انتظار للسيارات ومواقع ونقاط خدمية للتيسير على المواطنين، وذلك خلال جولته الميدانية بمناطق ناهيا وأرض اللواء للوقوف على نسب تنفيذ مشروعات استغلال المواقع الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر بأحياء بولاق الدكرور والعجوزة.

تطوير المواقع الفضاء للاستفادة من المساحات

ووجه المحافظ بضرورة تنفيذ مخطط التطوير الشامل للمواقع الفضاء لتحقيق أقصى استفادة من المساحات وتوفير طريق رئيسي وخدمة مناسبة «ذهاب وعودة»، مع مراعاة عرض كل منها وأبعاد «اليوتيرنات - الملفات»، ومطالع ومنازل الكباري والمحور.

وعاين المحافظ ساحات الانتظار التي تم تنفيذها بنطاق منطقة ناهيا، مشدداً على ضرورة استكمال أعمال تمهيد ورفع كفاءة الطريق لمواجهة الإعاقات المرورية بذلك القطاع بما يضمن تحقيق السيولة المرورية.

موقف أرض اللواء يتسع لـ400 سيارة

وتفقد محافظ الجيزة أعمال إنشاء موقف أرض اللواء الرئيسي، والمخطط أن يتسع لحوالي 400 سيارة ميكروباص، ليستوعب كافة سيارات السرفيس بالمناطق المحيطة، بالإضافة لساحات انتظار ناهيا 1 وناهيا 2، والمخطط أن يستوعبا 200 سيارة، موجها بضرورة استثمار كافة المساحات الفضاء لإنشاء ساحات انتظار ومواقف لمنع أي ممارسات عشوائية قد تقام عليها، إلى جانب استيعاب كافة السيارات للمقيمين والمترددين على المنطقة لمنع الازدحام والانتظار الخاطئ وتغطية كافة القطاعات بأعمدة وكشافات الإنارة لتوفير الإضاءة اللازمة بها.

تخصيص مواقع لإقامة نوافذ لبيع السلع

وكلف المحافظ بتخصيص مواقع لإقامة المنافذ المتحركة لبيع السلع الغذائية واللحوم، مشدداً على أن يتم مد تلك المواقف والساحات بمختلف الخدمات إلى جانب توفير «برتيشانات - باكيات» حضارية لخدمة المترددين عليها، على أن يتم تسريع وتيرة العمل للانتهاء من التشطيبات والتجهيزات اللازمة لتحقيق الرؤية الحضارية لذلك القطاع.

وشدد المحافظ على مديرية الإسكان ورؤساء الأحياء المعنية، بمراجعة أعمال الأرصفه المنفذة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة لذلكـ، مع التشديد على الشركة المنفذة بتلافي أي ملاحظات.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء علاء بدران، السكرتير العام، والمهندسة هويدا خالد، مدير مديرية الإسكان، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، واللواء ياسر سامي، وعبد الله نور، رؤساء أحياء العجوزة وبولاق الدكرور، ومحمود حسين، رئيس جهاز السرفيس، ومحمد جمال، مدير إدارة التسويق والشركات المنفذة.