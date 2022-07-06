وزير التموين: نسعى لتوفير السلع بأسعار عادلة لا تضر المنتج أو المستهلك

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن رفع درجة وعي المواطن المصري مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق الجميع وفي مقدمتهم الحكومة، ومجلس النواب، والأحزاب السياسية، وكافة مؤسسات المجتمع المدني.

وزير التموين يلتقي وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب

وشدد وزير التموين خلال لقاء مع وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذي عقد في مقر ديوان عام الوزارة، ضمن فاعليات حملة «سوا هنعدي» لرفع درجة وعي المواطن المصري، على أهمية دور الشباب في المجتمع المصري، والتعريف بكافة الإنجازات التي تحققت في كافة المجالات خلال فترة الثمان سنوات الماضية.

وقال الوزير: «فئة الشباب هم حاضر ومستقبل هذا البلد العظيم، ما تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يُعد دورًا مهما في العمل التشريعي والتنفيذي والتوعوي»، مؤكدًا استمرار التعاون بين الوزارة والتنسيقية في التعريف بكل أنشطة وجهود الوزارة في كافة المجالات.

وزير التموين: نعمل على تسهيل وصول السلع للمواطن

وأشار إلى أهمية تحقيق مفهوم الأمن الغذائي وتنمية وتطوير التجارة الداخلية، مشيرًا إلى فرص تعزيز أسواق الجملة والنصف جملة على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءة البنية الأساسية للتجارة الداخلية وترسيخ مفهوم إتاحة السلع وتسهيل إمكانية وصول المواطن لها وذلك بأسعار عادلة بما لا يضر بالمُنتج ولا يضر بالمستهلك.

وأكد أعضاء التنسيقية، تعزيز جهودها الفترة المقبلة بتقديم كافة أوجه الدعم التنموي والتوعوي بما يحقق المصلحة العامة لكافة أنشطة وجهود الحكومة على كافة الأصعدة والمجالات التنموية والتنفيذية.

وذكر بيان وزارة التموين أن وفد التنسيقية ضم كل من: «النائب أحمد مقلد، النائبة مارسيل سمير، النائبة إيمان الألفي، النائب أكمل نجاتي، النائب محمد السباعي، النائب محمود تركى، مؤمن سيد، والأستاذ علي هلال»، وذلك بحضور أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي.