وزير التموين لـ«التنسيقية»: رفع وعي المواطن مسئولية مجتمعية مهمة للجميع

التقى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية.

يأتي اللقاء، ضمن فاعليات حملة "سوا هنعدي"، والتي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ فترة وعقدت سلسلة من اللقاءات مع عدد من السادة الوزراء والمسئولين التنفيذيين، بهدف رفع الوعي المجتمعي لدى المواطن المصري والتعريف بكافة الإنجازات التى تحققت في كافة المجالات خلال فترة الثمان سنوات الماضية.

وهو ما أكده الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فقضية رفع درجة وعى المواطن المصري مسئولية مجتمعية تقع علي عاتق الجميع وفى مقدمتها الحكومة ، ومجلس النواب، والأحزاب السياسية، وكافة مؤسسات المجتمع المدني وهو ما يؤكده دومًا فخامة السيد رئيس الجمهورية.

هذا وقد دار اللقاء، حول تعزيز مفهوم الأمن الغذائى، وما طرأ عليه خلال الأزمة الإقتصادية العالمية الحالية، وفرص التعاون لنشر الوعى بالتحديات الراهنة، وأبرز الإنجازات التى حققتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية وتحقيق متطلبات الأمن الغذائي باعتباره قضية أمن قومي في ظل التحديات والظروف الراهنة.

ومن جانبه أوضح الدكتور على المصيلحي اهمية دور الشباب في المجتمع المصري وخاصة أن فئة الشباب هم حاضر ومستقبل هذا البلد العظيم، وآن ما تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يُعد دورًا هامًا فى العمل التشريعي والتنفيذي والتوعوي مؤكدًا على استمرار التعاون بين الوزارة والتنسيقية في التعريف بكل انشطة وجهود الوزارة في كافة المجالات.

ومن جانبهم أكد أعضاء الحملة، على تعزيز جهودها الفترة المقبلة بتقديم كافة أوجه الدعم التنموى والتوعوى بما يحقق المصلحة العامة لكافة أنشطة وجهود الحكومة على كافة الاصعدة والمجالات التنموية والتنفيذية.

وأشار المصيلحى إلى أهمية دور الوزارة في تحقيق مفهوم الأمن الغذائي وتنمية وتطوير التجارة الداخلية كما تناول اللقاء، فرص تعزيز أسواق الجملة والنصف جملة على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءة البنية الأساسية للتجارة الداخلية وترسيخ مفهوم إتاحة السلع وتسهيل إمكانية وصول المواطن لها وذلك بأسعار عادلة بما لا يضر بالمُنتج ولا يضر بالمستهلك.

ومن الجدير بالذكر أن وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضم عدداً من نواب التنسيقية بمجلس النواب وهم النائب أحمد مقلد، النائبة مارسيل سمير، النائبة إيمان الألفى، ومن أعضاء مجلس الشيوخ، النائب أكمل نجاتى، النائب محمد السباعى، النائب محمود تركى، كما شارك من أعضاء التنسيقية، الاستاذ مؤمن سيد، والأستاذ على هلال.

ومن جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية حضر كل من الاستاذ/ أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذ أحمد عصام معاون الوزير للإتصال السياسي.