محافظ أسيوط يوافق على 67 طلب إجازة بـ«التعليم» و«الطب البيطري»

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على 67 طلب إجازة متنوعة بمديريتي التربية والتعليم والطب البيطري، من بينها قرارات بعض الحالات الإنسانية وذوي الهمم مراعاة للبعد الإنساني لهم ولظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.

الموافقة على 64 طلب إجازة متنوعة

وأشار محافظ أسيوط، في بيان، اليوم الاثنين، إنه تم الموافقة على 64 طلب إجازة متنوعة لبعض العاملين بمديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى 3 طلبات لبعض العاملين بمديرية الطب البيطري تمثلت في إجازة «بدون مرتب وتعاقد ورعاية طفل وجزء من الوقت ومرافقة زوج .... وغيرها»، التي تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية والشئون القانونية بالمديريات برئاسة وكيل الوزارة على أن تكون الأولوية للحالات الانسانية وذوي الهمم ولأصحاب الدواعي الأمنية والظروف الإنسانية، مشددًا على سرعة فحص باقي الطلبات المقدمة من الموظفين بمديريات الخدمات وكافة القطاعات لسرعة اعتمادها حرصًا على سير العمل بكافة القطاعات وعدم الاضرار بمصالح الموظفين وتسهيلًا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والانسانية وذلك إعلاء للمصلحة العامة وتلبية لاحتياجات المواطنين وحرصًا على سير العمل وانتظامه بكافة القطاعات.

ولفت «سعد»، إلى أنه واصل استكمال اعتماد قرارات تجديد واستمرار ندب ونقل بعض العاملين والإداريين بمديريات التربية والتعليم والطب البيطرى والزراعة والشباب والرياضة وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقرار وزير الزراعة رقم 172 لسنة 2022 .

2694 قرار ندب

وأوضح محافظ أسيوط، انه قد سبق واعتمد خلال الأيام الماضية عدد 2694 قرار ندب واستمرار ندب ونقل وإعارة للموظفين العاملين بمديريتي الصحة والتربية والتربية والتعليم والزراعة والشباب والرياضة بأسيوط تنوعت ما بين الندب والنقل والإعارة إلى داخل المحافظة وخارجها وفقًا للقانون واللوائح المنظمة لذلك، موجهًا بتشكيل لجنة بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسؤولي الموارد البشرية والشئون القانونية؛ لسرعة فحص والبت في جميع طلبات الندب والنقل المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها على الوزير المحافظ لاعتمادها وذلك وفقًا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والادارة لتسهيل عمل اللجان وحرصًا على سير العمل.

الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة

وكلف قيادات المحافظة ووكلاء الوزارات المختلف، بسرعة تنفيذ قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1804) لسنة 2022 في 22/5/2022 على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية والذي تسري أحكامه على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات، التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة والمؤسسات الصحفية القومية تطلق طبقًا للضوابط الواردة بهذا القرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، على أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج وفقًا لأحكام هذا القرار لمدة عام كامل ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونًا بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليه سنويًا بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يومًا على الأقل دون اشتراط حضوره شخصيًا للموافقة على التجديد، ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/ العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرهم بموجب توكيل خاص.