مسئول حياة كريمة بالإسماعيلية: الانتهاء بنسبة 100% من الخدمات الزراعية

قال الدكتور محمد أنور ترك، منسق حياة كريمة بالإسماعيلية، إن مركز القنطرة شرق توجد به 4 قرى مختلفة، ولكن قرية جلبانة هي التي احتاجت إضافة أبنية تحتية ونقاط إسعاف ومستشفيات، لافتا إلى أن مبادرة حياة كريمة تعمل في مختلف القطاعات التي تمس المواطن، ومنها قطاع الشرب، بعد إنجاز 90% من حجم الوصلات المختلفة و80% من وصلات الصرف الصحي.

إنجاز 100% من الخدمات الحكومية والزراعية

وأضاف «ترك» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المبادرة»، على فضائية «Extra News» مساء اليوم، أن هناك اهتمام بالطرق حيث تم تجديدها ورفع كفاءة المدارس مع إنشاء 125 فصل، لافتا إلى أن مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية تم إنجازها بالنسبة 100%، مؤكدا أن المجتمع الخدمي سيقدم كل الخدمات بسهولة للمواطنين بعد أن كانوا مضطرين للسفر وعبور القناة للحصول على الخدمات الخاصة بالتموين والدفع.

4 خدمات رئيسية لوزارة لمجمع الخدمات الزراعية

وأوضح منسق حياة كريمة بالإسماعيلية، أن مجمع الخدمات الزراعية سيشمل 4 خدمات وهي الجمعية الزراعية ومجمع تجميع الألبان ووحدة إرشاد زراعي و نقطة ذبيح ووحدة بيطرية، مؤكدا أن الإسماعيلية شهدت تطويرا كبيرا خلال سنة ونصف، وتم تطوير نقطة الإسعاف القنطرة شرق القنطرة.