محافظ قنا يتابع إجراءات تسليم 60 مشروعاً ضمن «حياة كريمة»

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعاً موسعاً اليوم الثلاثاء، لبحث تذليل التحديات تمهيدا لاستلام عدد من المشروعات المُنفذة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمختلف القطاعات الخدمية، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ومسئولى القطاعات الخدمية بالمحافظة.

محافظ قنا يوجه بتيسير إجراءات استلام المنشآت

وجه محافظ قنا، خلال الاجتماع، مسئولى القطاعات الخدمية بسرعة تيسير إجراءات استلام المشروعات والمنشآت التي تم الانتهاء من تنفيذها، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، تمهيداً لبدء التشغيل التجريبي لهذه المشروعات، وتقديم الخدمات للمواطنين، مع إعداد تقرير دوري يشمل المشروعات التي تم الانتهاء منها ومطلوب تسليمها، والمشروعات التي مازال العمل يجري بها، موجهاً بعقد اجتماع أسبوعي، بحضور جميع مسئولي الجهات المعنية، لسرعة الانتهاء من تسليم مشروعات المرحلة الأولى.

التنسيق مع الجهات المستفيدة وذات الاختصاص

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات التي تتطلب سرعة التنسيق مع الجهات المستفيدة وذات الاختصاص، مثل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكباري والصحة والشباب والرياضة والغاز الطبيعي والاتصالات، بالإضافى إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات الشريكة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية، وتذليل أي عقبات، وتيسير الإجراءات للإسراع في استلام تلك الأعمال، للارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية، ومن ثم تقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقرى المستفيدة، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ 161 مشروعاً، جرى تسليم 60 مشروعاً منها إلى جهات الاختصاص.