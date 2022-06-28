طارق الشناوي: هاني شاكر لا يصلح نقيبا لـ«الموسيقيين».. والاستقالة أفضل قراراته

علق الناقد الفني طارق الشناوي على استقالة الفنان هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية، بعد الأزمة الأخيرة التي وقعت بين النقابة وشعبة الإيقاع، بسبب عودة حسن شاكوش إلى الغناء، قائلا إن النقابة تعيش أسوأ فتراتها في ظل تواجده، مشيرا إلى أنه لا يصلح نقيبا للموسيقيين، بعيدا عن قيمته كمطرب.

وقال طارق الشناوي في تصريحات لـ«الوطن»: «أنا من رأيي إن أسوأ فترة عاشتها النقابة، هي اللي اعتلى فيها هاني شاكر كرسي النقابة، لأنه جاء من غير توجه حقيقي لخدمة النقابة».

طارق الشناوي يبدي رأيه في رئاسة هاني شاكر للنقابة

وتابع «الشناوي»: «أول قرارات كان بيقولها، كان بيتكلم عن فتحة الفستان فوق الركبة أو تحت الركبة، ودا بعيد عن تخصصه كنقيب، أي حد يرتدي زي أو يقول كلمات منافية للآداب فيه جهات مختصة تحاسبهم».

كما أشار إلى أن هاني شاكر، لم يكن لديه منطق في تعامله مع مطربي المهرجانات، موضحًا: «الطامة الكبرى اللي وقع فيها، لما بدأ مواقف حادة ضد مطربي المهرجانات، من أول عام 2019، والحقيقة مكنش عنده منطق، شوية يوقفهم وشوية يرجعهم، شوية يعمل شعبة، شوية ياخدهم في قسم المنولوج، وشوية يقولهم غيروا أسمائكم، كان متردد هو والمجلس، وعمل كل حاجة منافية للمنطق».

هاني شاكر يدخل في معارك شخصية

وأضاف أن «شاكر» بدد طاقته بعيدا عن هدفه من تولي نقابة الموسيقيين خلال الفترة الماضية، ودخل في معركة الجانب الشخصي بها عال بشكل كبير، إذ إنه عندما استعان موسم الرياض الماضي بمطربي المهرجانات، قام هاني شاكر بمهاجمتهم، حتى حصل هو الآخر على دعوة للمشاركة في موسم الرياض، فقام بإيقاف هجومه لهم.

كما تحدث عن معاناة مطربي المهرجانات في عهده، إذ قال: «في عز كورونا سنتين على الأقل، كان العالم كله بيعاني منها ومن وقف الحفلات، وحال الموسيقيين أصبح بائسا مبيشتغلوش بدل ما يفكر ازاي، يخلق مناخ صحي لعودة الحفلات والغناء، بدأ يحط طاقته في الـ19 مطرب بتوع المهرجانات الذين أصبحوا يمثلوا هاجس ليه».

الشناوي عن أزمة شاكوش: لا يجوز

وعن الأزمة الأخيرة التي أثارتها عودة شاكوش مجددًا إلى الغناء، أوضح: «شوية يقول أنا همنع مطربي المهرجانات منع نهائي، منهم حسن شاكوش وبعدين يكتشف أنه غلطان وأن مافيش منع نهائي في الدنيا، ثم من غير ما يرجع للمجلس ومن غير ما حسن شاكوش يعتذر في الملأ في النقابة راح اداله الكارنيه عشان يخلص حفلاته وبعدين بيقولك لما أرجع يعتذرلا طبعا لا يجوز ذلك ودا بيهين جزء كبير وهم عازفي الإيقاع، فهو عنده تناقضات طول الوقت».

كما أبدى «الشناوي» رأيه في استقالة الفنان هاني شاكر قائلًا: «القرار الصائب الوحيد ليه أنه استقال ودي تاني مرة الأولى كانت في 2017 ودا القرار الصائب التاني، لأنه لا يصلح ليكون نقيب ودا ليس له علاقة بقيمته كمطرب لأن المطرب اللي لسه موجود على الساحة 45 سنة فلازم نحييه على صموده، لكن قرار إنه يبقى نقيب ده أسوأ قرار خده هاني لانه بالفعل بدد الطاقة فيما لا فائدة من ورائه»