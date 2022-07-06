«الزراعة»: استوردنا كميات كبيرة من الثروة الحيوانية وضُخت في الأسواق

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية بذلت الكثير من المجهودات خلال الفترة الأخيرة، في دعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، إذ إن الاقتصاد السوقي للثروة الحيوانية في مصر، في تطور مستمر، كما تقوم الوزارة خلال فترات الذروة، باستيراد بعض الكميات من الخارج.

القرش: وفرنا الكثير من رؤوس الماشية بالأسواق

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن السماح باستيراد كميات من الثورة الحيوانية، أدى إلى إتاحة العديد من رؤوس الماشية التي يطلبها السوق المصري، قبيل قدوم عيد الأضحى المبارك، خلال أيام.

أسعار الجاموس أو الضأن والأبقار قائم

واستطرد: «عندنا بداية من 64 جنيه للكيلو القائم حتى 75 جنيه من لحوم الجاموس أو الضأن والأبقار، ودي كانت فرصة كويسة إن فيه تنوع في الأٍسعار، ومدى سعري كبير يوفر على الراغبين في شراء الأضاحي أسعار مناسبة، أما عن الشوادر الخاصة لبيع اللحوم الحية، جرى تشكيل الكثير من لجان التفتيش والرقابة عليها، بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ومختلف الجهات المعنية للدولة».

وأوضح أن الرقابة على الشوادر الخاصة، تأتي في إطار الاطمئنان على جودة ما يجرى عرضه أمام المواطنين في الأسواق المختلفة.