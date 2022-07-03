رئيس شعبة الدواجن: توقعات بانخفاض الأسعار تزامنا مع عيد الأضحي

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية وعضو لجنة متابعة أسعار السلع الغذائية، إنه من المتوقع انخفاض أسعار الدواجن بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد السيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الانخفاض بدأ بالفعل هذه الأيام نظرا لأقتراب العيد واتجاه المواطنين إلى اللحوم أكثر من الدواجن، وأشار إلى وصول سعر الكيلو إلى 32 جنيه.

وتوقع أيضا استمرار هذا الانخفاض حتي قرابة نهاية الشهر الجاري، نظرا للعرض والطلب وأيضا لانخفاض أسعار الأعلاف بما يوازي 700 جنيه.

الانخفاض منضبط ويوازي تكلفة المنتج

و أضاف رئيس شعبة الداوجن أنه يتمني ان يكون هذا الانخفاض منضبط اي ما يوازي تكلفة المنتج زائد هامش ربح حتي لا يخرج احد من دائرة الانتاج حتي لا يصبح انخفاض لحظي .

وناشد «السيد» الدولة بوضع آليات لتقنين الأسعار بتشكيل لجنة لوضع السعر المناسب بحيث يتغير هذا السعر علي حسب التكلفة و علي أساس العرض والطلب ويكون هناك مدي للاسعار وليس تسعيرة جبرية ولا يترك الوضع بدون روابط.

ضمانات للمكسب الدائم

وأكد «السيد» أن هذه اللجنة ستساعد المنتج بضمانه مكسب دائم وستكون في صالح المستهلك لضمانه أسعار في المتناول دائما والابتعاد عن التضارب في الأسعار.

وكان سعر الدواجن البيضاء انخفض قليلًا خلال الأيام الماضية، حيث جاء سعر الأجنحة بنحو 40 جنيهًا، وبلغت الأوراك اليوم نحو 48 جنيهًا، والدبابيس بسعر 46 جنيهًا، وجاء سعر الفراخ البيضاء نحو 41 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الساسو نحو 49 جنيهًا، والبلدي بسعر 40 جنيهًا للكيلو.

وتُباع الكيلو جرام من الفراخ الأمهات ما بين 27 و29 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر البانيه نحو 100 جنيه.