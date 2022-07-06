رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ السيسي بعيد الأضحى

هنأ المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

رئيس قضايا الدولة: أتمنى دوام الازدهار

وتابع رئيس الهيئة: «نسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا الحبيبة ورئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم وقد تحقق ما نصبو إليه جميعا من الازدهار والتقدم والرقي في شتى المجالات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية».

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.