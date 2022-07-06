محافظ الفيوم: الانتهاء من تنفيذ 8 مجمعات خدمية بنسبة 95%

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة تتوسط الجدول الخاص بمبادرة حياة كريمة، لتطوير المحافظات المصرية، لافتا إلى أن المبادرة تضم كل المحافظات، وأي إثناء عليها لن يوفيها حقها، لافتا إلى أنه منذ شهور كان الأمر مجرد حلم، لكن حاليا يتم التنسيق بين جهات التنفيذ، لإيقاف المعوقات، ويتم التنسيق أسبوعيا وتراجع الأمور.

التركيز على قطاعات عديدة

أضاف «الأنصاري» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المبادرة»، على فضائية «Extra News» مساء اليوم الأربعاء، أن المبادرة تركز على قطاعات كثيرة، وكل جهود المحافظة موجهة للتنفيذ ضمن الفترات الزمنية المطلوبة، وبدأ الإنجاز في قرية يوسف الصديق، وتم الانتهاء من 8 مجمعات خدمية بنسبة 95% مع زيادة نسب الانتهاء في المجمعات الخدمية بنسبة 85%، أما محطات الصرف الصحي تحتاج وقت لذا، لم يتم الانتهاء منها حاليا، لكن محطات الرفع تم تركيبها، وسط كتل سكانية مستقرة بالفعل، وهذا يعد تحديات كبيرا بنسب تخطت الـ70%.

إيقاف الطرق مؤقتا

وأوضح محافظ الفيوم، أن بعض الطرق يجر إيقافها لتنفيذ المشاريع المقررة، لافتا إلى أن هناك متابعة من كل مؤسسات الدولة للانتهاء بالمشاريع بشكل تراتبي يعمل على تسهيل انتهاء المشروعات خاصة قبل بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل، وهذا سيكون مكون إيجابي للغاية، وسط تحدي في المباني الطبية، لكن جرى الحصول على 7 أراضي بمساحات كبيرة لحل الأزمة، مع تركيب أيضا الغاز الطبيعي في بعض الأماكن.