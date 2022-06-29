استجابة لـ«الوطن».. محافظ الفيوم يوجه بصرف مساعدة مالية لـ«أم جنى» وطفلتيها

في استجابة عاجلة لما نشرته «الوطن»، وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إيمان زكي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بتوفير مساعدة مالية شهرية لفاطمة عبد التواب صوفي، وشهرتها «أم جنى» والمقيمة بقرية سنهور القبلية، لتعينها على ظروف المعيشة، نظراً لكونها العائل الوحيد لطفلتيها وحماتها، بعد هروب زوجها من المنزل خوفاً من إيداعه في مصحة لعلاج الإدمان، واختفاءه تماماً منذ عام.

توفير مساعدة مالية

وقال الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه فور رؤية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لمأساة السيدة المنشورة على صفحات «الوطن»، والتي تواجه مصاعب الحياة بمفردها عقب فرار زوجها وعدم قدرتها على توفير أبسط الاحتياجات لأسرتها، طلب جمع معلومات عنها ووسيلة تواصل معها، وعلى الفور أصدر توجيهاته للتضامن الاجتماعي بتوفير مساعدة مالية شهرية لها.

فرصة عمل ومساعدة

على جانب آخر، أكدت «أم جنى» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّها فوجئت باتصال هاتفي من التضامن الاجتماعي، وطلبوا منها إعطائهم الرقم القومي لها، وعرضوا عليها الاختيار بين الحصول على فرصة عمل أو معاش شهري تنفق منه على طفلتيها وحماتها، إلا أنّها رفضت فرصة العمل لبعدها عن محل سكنها بمسافة كبيرة، كما أنّها لا تستطيع ترك طفلتيها بمفردهما في المنزل، خصوصاً أنّ أعمارهما صغيرة إحداهما 6 سنوات والأخرى 4 سنوات.

«أم جنى» تشكر «الوطن»

وقدمت «أم جنى» الشكر لـ«الوطن»، على دعمها والوقوف إلى جانبها، مُعبرة عن أمنيتها بأن يتبرع أي شخص بتسقيف منزلها، وتزويده بالأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة، حيث أنها تعيش على الأرض هي وبناتها ولا يمتلكن شيئا في المنزل سوى عدة «أطباق وحلل» وبوتاجاز قديم ومتهالك.