محافظ الفيوم: ذبح أضاحي المواطنين مجانا بالمجازر طوال أيام العيد

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن فتح 13 مجزراً حكومياً ونقطة ذبيح في مختلف مراكز المحافظة، أمام الأهالي والجمعيات الأهلية الخيرية، لذبح الأضاحي بالمجان، طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مُساهمة من المحافظة في التيسير على المواطنين، ومنع الذبح خارج المجازر، لضمان سلامة اللحوم والحفاظ على نظافة البيئة.

ذبح الأضاحي بالمجازر

وناشد محافظ الفيوم، جميع أهالي المحافظة، ومسؤولي الجمعيات الأهلية، بتطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر، للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، تحقيقاً للشكل الجمالي والحضاري، فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

إجراءات قانونية رادعة

وأضاف محافظ الفيوم، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يقوم بالذبح خارج المجازر وتلويث البيئة، ومخالفة قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وتعديلاته والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.

توفير أطباء بيطريين

في السياق ذاته، وجه محافظ الفيوم، مدير مديرية الطب البيطري، بتوفير الأطباء البيطريين اللازمين للعمل بالمجازر حتى انتهاء إجازة عيد الأضحى، مشدداً على استمرار العمل يومياً في مختلف مجازر المحافظة، كما أصدر توجيهاته لرؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية بتوفير كل مايلزم من معدات لرفع مخلفات الذبح اليومية، وكذلك توفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإجراء الصيانة اللازمة لشبكات المياه والصرف الصحي.

13 مجزرا حكوميا ونقاط ذبيح

من جهته، أوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري، أن المجازر الحكومية ونقاط الذبيح التي تقرر فتحها أمام جموع المواطنين طوال فترة العيد بمركز الفيوم تشمل نقطة ذبيح اللاهون، ونقطة ذبيح هوارة المقطع، ونقطة ذبيح العدوة، وفي مركز أبشواي مجزر أبشواي، ونقطة ذبيح طبهار، ونقطة ذبيح العجميين، ونقطة ذبيح أبوكساه.

مجازر إطسا وطامية وسنورس

أما في مركز إطسا، فقد تم تحديد مجزر إطسا، ونقطة ذبيح منية الحيط، وفي مركز طامية تم تحديد مجزر طامية، وفي مركز سنورس مجزر فيديمين، ونقطة ذبيح ترسا، ونقطة ذبيح سنهور القبلية.