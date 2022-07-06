خطاب تستقبل سفير اليابان لبحث التعاون بين الطرفين

استقبلت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفير أوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر، بحضور السفير محمد كارم نائب رئيس المجلس، والسفير أحمد إسماعيل مستشار المجلس للشؤون الخارجية، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.

خطاب تعطي السفير الياباني نبذة عن المجلس

وخلال اللقاء رحبت خطاب بالسفير هيروشي، وقدمت له نبذة عن عمل المجلس وأهدافه واختصاصاته الواردة في قانون إنشائه والدور الذي يضلع به في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

السفير الياباني: اقتصاد مصر واصل النمو بشكل طبيعي خلال أزمات صعبة

فيما أعرب السفير الياباني أن مصر قد حققت تقدماً خلال هذه الفترة وأن الاقتصاد واصل نموه بشكل إيجابي حتى في ظل الظروف الصعبه في ظل أزمه كورونا، بعد أن استعادت استقرارها تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن هناك تعاون كبير ومتنوع بين مصر واليابان بفضل جهود الأطراف المعنية وأن استقرار مصر وازدهارها لا غنى عنهم من أجل ازدهار واستقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وأن مصر شريك إستراتيجي هام بالنسبة لدولة اليابان، وإن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة هامة في تعزيز حقوق الإنسان في مصر.

وناقش الجانبين بحث سبل التعاون والتنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين، فيما يتعلق بالموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

من الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأتي في إطار سلسلة من المقابلات أجرتها رئيسة المجلس مع عدد من السفراء المعتمدين في مصر.