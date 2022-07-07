سعر طبق البيض اليوم الخميس 7-7-2022 في الأسواق المحلية

سعر طبق وكرتونة البيض يتصدر دائما تريند محركات البحث المختلفة، إذ يحرص الكثير من المواطنين على معرفة الأسعار في المحلات التجارية والأسواق المختلفة والمزارع أيضا، ويهتم العديد منهم بأسعار البيض باعتباره مصدرا مهما بشكل كبير للبروتين.

وتحرص بوابة «الوطن» بشكل دائم ومستمر على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس الموافق 7 يوليو من عام 2022، وفق حديث الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ«الوطن».

سعر طبق البيض اليوم

أوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة الدكتور عبد العزيز السيد، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، أن أسعار البيض شهدت استقرارا في جميع الأسواق منذ مطلع الأسبوع الجاري، ليتم تثبيت أسعاره سواء في المزارع أو الأسواق المحلية، ليصل سعر طبق البيض الأحمر اليوم إلى قيمة مالية تتراوح بين 57 و59 جنيهًا في المزارع، ليباع في الأسواق المحلية والمحلات التجارية للمستهلك بقيمة تتراوح بين 60 و63 جنيهًا.

وأضاف «عبد العزيز» أن سعر طبق البيض الأبيض اليوم في المزرعة، يصل إلى قيمة تتراوح بين 58 و60 جنيهًا، ليصل للمستهلك بين 62 و65 جنيهًا، فيما وصل سعر طبق البيض البلدي من المزرعة للمستهلك ما بين 65 و70 جنيهًا.

سعر البيض في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار البيض بمختلف أحجام الأطباق في المحلات التجارية، كما يلي:

وصل سعر طبق البيض الأبيض والذي يحتوي على «30 بيضة» إلى قيمة تتراوح بين 72 و90 جنيهًا، بينما كرتونة البيض الأحمر «30 بيضة» ما بين 75 و85 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة بيض أحمر «18 بيضة» سعر 55 جنيهًا، ووصل سعر طبق البيض «10 بيضات» بين 25 و30 جنيهًا.