سعر طبق البيض اليوم الأربعاء 6-7-2022 في الأسواق المحلية

تهتم الكثيرات من ربات البيوت بمتابعة سعر طبق وكرتونة البيض بكافة أنواعها الأحمر والأبيض والبلدي في الأسواق المحلية، لتحديد الأنسب للميزانية، إذ يعتبر من أهم الأطعمة التي تتواجد على مائدة الإفطار أو السحور للصائمين في العشر الأواخر من شهر ذي الحجة، كما أنه يدخل في صناعة العديد من الأطعمة التي تقدم على الغذاء والعشاء.

وفي هذا الصدد، يقدم موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الإخبارية والخدمية التي تنشر على مدار اليوم، سعر طبق وكرتونة البيض في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء الموافق 6 يوليو، التي شهدت استقرارا منذ مطلع الأسبوع الجاري.

سعر طبق البيض اليوم

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، إن أسعار البيض استقرت منذ مطلع الأسبوع الجاري، لتثبت أسعارها سواء في المزارع أو الأسواق المحلية، إذ سجل سعر طبق البيض الأحمر بين 57 و59 جنيهًا في المزارع، ليباع في الأسواق المحلية والمحلات التجارية للمستهلك بقيمة تتراوح بين 60 و63 جنيهًا.

وأضاف «عبد العزيز» أن سعر طبق البيض الأبيض اليوم في المزرعة، يتراوح بين 58 و60 جنيهًا، ليصل للمستهلك بين 62 و65 جنيهًا، فيما وصل سعر طبق البيض البلدي من المزرعة للمستهلك ما بين 65 و70 جنيهًا.

وهو نفس الأسعار التي تواجدت في الأسواق المحلية والشعبية مثل سوق سليمان جوهر بالدقي.

سعر البيض في الأسواق المحلية

بينما جاءت أسعار البيض في المحلات التجارية، كما يلي:

سجل سعر طبق البيض الأبيض «30 قطعة» ما بين 72 و90 جنيهًا، بينما كرتونة البيض الأحمر «30 قطعة» ما بين 75 و85 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة بيض أحمر «18 بيضة» بسعر 55 جنيهًا، ووصل سعر طبق البيض «10 قطع» بسعر بين 25 و30 جنيهًا.