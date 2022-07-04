ارتفاع محير وشائعة.. شعبة الدواجن تكشف السعر الفعلي لكرتونة البيض

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية وعضو لجنة متابعة أسعار السلع الغذائية، إن ارتفاع سعر البيض «موضوع محير»، ورغم ارتفاع سعر التكلفة، إلا أن زيادة الأسعار إلى هذا الحد، «أمر غير طبيعي»، خاصة مع انخفاض سعر العلف بحوالي 700 جنيه.

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المنتجين لم يعلنوا عن أي مشكلات في قطعان الدواجن، أو إصابتهم بأي أمراض وبائية، أو حتى انخفاض في الإنتاج: «هذا يؤكد عدم وجود أي مبرر لارتفاع السعر إلى هذه الدرجة».

السعر الفعلي لكرتونة البيض

أشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن السعر الطبيعي لكرتونة البيض في المزرعة، 55 جنيها، ويصل إلى المستهلك بقرابة 60 جنيها، لكن السعر الحالي 64 جنيها في المزرعة، بالتالي يصل إلى المستهلك بأكثر من 70 جنيها، وهو «سعر مرتفع جدا».

أكد السيد، وجود حركات إيجابية لانضباط سعر البيض في السوق المصري، مشددا على أن ارتباط رفع أسعار البيض بفصل الصيف، أمر عار تماما من الصحة، لأن الموضوع نسبي في العرض والطلب.

انخفاض الأسعار بالتزامن مع عيد الأضحى

أوضح رئيس شعبة الدواجن، أن السوق المصرية ليس لها معايير، فلهذا لا نستطيع توقع الأسعار في الفترة المقبلة، لكن من المفترض نظرا لآليات العرض، والطلب أن تنخفض الأسعار بالتزامن مع حلول عيد الأضحي المبارك، لتوجه المواطنين إلى اللحوم أكثر، وأيضا لانخفاض أسعار العلف.

يشار إلى أن أسعار البيض، ارتفعت بشكل كبير، على عكس أسعار الدواجن، التي شهدت انخفاضا خلال الأيام السابقة، ومن المتوقع استمرار انخفاضها حتى نهاية الشهر الجاري.