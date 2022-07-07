حظك اليوم برج الجدي الخميس 7-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجدي يتميز بأنه شخصية مسؤولة بشكل كبير، ويحرص دائما على تنفيذ جميع المسؤوليات المسندة إليه على أكمل وجه، دون أن يكون هناك تأجيل منه لعمل اليوم إلى الغد، لا يحب المرح ولا إضفاء البهجة على المكان الذي يتواجد به على الإطلاق، وهذا يعود إلى شخصيته الجادة والعملية، فهو لا يحب تضييع وقته فيما لا يفيد، كما أنه يسعى دائما للاقتراب من أفراد عائلته، ويسعى لقضاء وقته معهم.

ويتميز مولود برج الجدي أيضا بأنه دقيق في مواعيده بشكل كبير، ولا يحب التأخير على الأشخاص الآخرين، سوء كان ذلك في عمله أو في حياته الشخصية، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم مولود برج الجدي على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بألا تغامر وألا تعطي الثقة لأي شخص إلا بعد التحري جيدا.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك فلتكن حريصا وحذرا وادرس أقوالك.

عيوب برج الجدي

ومن أبرز عيوب مولود برج الجدي أنه من اكثر الشخصيات التى تتميز بقلة المرح، كما أنه لديه شخصية انطوائية كثيرا، لا يحب التواجد في تجمعات كبيرة، ولا يمكن له الوقوع في الحب بسهولة.