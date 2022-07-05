حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 5-7-2022 عاطفيا ومهنيا

تحب أنثى برج الجدي الالتزام بكل واجباتها، ولا تتأخر عنها، فأي شئ يطلب منها أو يقع على عاتقها لا تهدأ حتى تنفذه على كل وجه، كما تعتبر من أكثر الناس انضباطا وتنظيما ونظافة وتحملا للمسئولية وتكون رقيبة على نفسها دون وصاية من أحد أو توجيه.

وتتميز أيضا بأنها أكثر قدرة على التحكّم بالنفس من غيرها، كما أنها عمليّة للغاية، وتحبّ الوصول إلى مراتب عالية خاصّة فيما يتعلّق بالعمل.

صفات أنثى برج الجدي

تحب أنثى برج الجدي أن يكون كل شيء في مكانه الصحيح فهي تعتبر من أكثر الشخصيّات بحثا عن المثالية للوصول إليها، ومع أن ذلك قد يكون عيبا في بعض الأوقات خاصة أنه يسبب لها الكثير من التوتر والانزعاج عندما ترى شيئا لا يكون على هواها.

وتحرص أنثى تلك البرج على أن تؤدّي عملها بحرفيّة عالية حرصا منها أن تبلغ أعلى مرحلة ممكنة من الإتقان، ودائما ما تكون فخورة دوما بما تقدّمه وتحقّقه.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

يتواجد القمر بمنزل الحظ اليوم، مما يساعدك على التقدم وتجد أمامك فرصة عليك أن تستغلها سريعا، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن مواليد برج الجدي على المستوى العاطفي يمرون بفترة من التشوش، وعليهم أن يحسنوا التخطيط من أجل تقضية أوقات مميزة مع الأحباب، ولتهدئة التوتر والخلافات.