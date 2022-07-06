حظك اليوم برج القوس الأربعاء 6-7-2022 عاطفيا ومهنيا

على الرغم من أن مولود برج القوس قد يبدو متهورا وعاشقا للسفر والترحال، إلا أنه دائمًا ما يتعلق بماضيه وعائلته، فهو يهتم بأدق التفاصيل، ويخصص وقتا طويلا يقضيه مع عائلته خاصة أنه متحدث مرح يلقي النكات والمزاح طوال الوقت.

وفي إطار حرص بوابة «الوطن» على نشر موضوعات خدمية، تعرض حظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لأصحاب برج القوس من المهتمين بحركة الفلك والكواكب وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج القوس وفق خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» على المستوى العلمي والمهني، فأن تواجد القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك على الحصول على دعم زملائك في العمل أو مديريك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» إن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، فأن وجود المشتري في منزل الحب يساعدك على تحقيق تطور مثير.

مشاهير برج القوس

يمتلك مواليد برج القوس ذكاء وشخصية قوية حيث يمكن الاعتماد عليهم في تنفيذ أصعب المهام، ليؤديها بشكل سليم وناجح ومن أبرز نجوم هذا البرج الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.