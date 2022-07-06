حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 6-7-2022 عاطفيا ومهنيا

من الأبراج جياشة المشاعر التي تواجه مشكلة خلال ارتباطها هم مواليد برج الحوت، الذين تتحكم فيهم المشاعر بدلا من العقل لذلك يقعون في الكثير من المشاكل، لكن أسوأ صفاتهم هي أنهم لا يتعملون من أخطائهم.

وفي إطار حرص بوابة «الوطن» على نشر موضوعات خدمية، حيث تعرض حظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لأصحاب برج الحوت من المهتمين بحركة الفلك والكواكب وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الحوت وفق خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» على المستوى العلمي والمهني، فأن تواجد الشمس وعطارد في منزل الحب يساهم في توطيد علاقاتك ويساعدك على التعبير عن مشاعرك وأفكارك بوضوح.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

وتضيف «فؤاد» إن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، فأنه تشعر ببعض التشوش اليوم وعليك أن تخطط جيدا وتراجع خطواتك تجنبا للأخطاء.

مشاهير برج الحوت

يُعرف عن مولود برج الحوت أنه كتوم فيما يتعلق بحياته الشخصية أو العملية، فهو يرفض شعار العمل في الصمت، ومن أبرز نجوم هذا البرج عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.