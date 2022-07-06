حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 6-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يعشق مواليد برج الدلو العمل بشكل كبير، فهو من الشخصيات الذكية ذات الأهداف الكبيرة، لكنه يستمتع بتقسيمها إلى أهداف أصغر ويكون سعيدًا بتحقيقها واحد تلو الآخر، لذلك فإن مهنته هي أولوية ويكون مخلصا ومتفانيا في أدائها، وقد يقضي ساعات طويلة في الوصول إلى ما يريد.

وفي إطار حرص بوابة «الوطن» على نشر موضوعات خدمية، حيث تعرض حظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لأصحاب برج الدلو من المهتمين بحركة الفلك والكواكب وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الدلو وفق خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» على المستوى العلمي والمهني، فأنه يتواجد القمر في منزل الحظ اليوم ما يجعلك تفكر بطرق إيجابية ويمدك بأفكار مميزة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» إن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، يتواجد فينوس في منزل الحب اليوم ما يجعل مواليد برج الدلو أكثر قدرة على التأثير في الآخرين.

مشاهير برج الدلو

يعتبر العمل من أهم أولويات مواليد برج الدلو إن لم يكن الأول؛ فهم يمتلكون شخصية حازمة وعملية وذكية، ومن أبرز نجوم هذا البرج الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، نادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.