حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 6-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يواجه مولود برج الجدي الكثير من الصعوبات بسبب طبيعته الكتومة، فالارتباط مع أصحاب هذا البرج ليس بالأمر الهين، فهو يحتاج إلى الثقة أولا قبل اتخاذ قرار الارتباط، ولكن بمجرد حدوث هذا فأنه يحيط شريكة بالمحبة والعاطفة.

وفي إطار حرص بوابة «الوطن» على نشر موضوعات خدمية، حيث تعرض حظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لأصحاب برج الجدي من المهتمين بحركة الفلك والكواكب وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

ويكون حظك اليوم لمواليد برج الجدي وفق خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» على المستوى العلمي والمهني، فأنه يتنافر القمر مع المشتري في برجك ويطالبك ذلك بألا تتسرع وأن تفكر جيدا قبل اتخاذ أي قرار.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أن حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، تمشي حياتك العاطفية اليوم بشكل جيد وتسير الأمور على ما يرام.

مشاهير برج الجدي

يتميز مولود برج الجدي بقدراته على تحمل المسؤولية والأعباء العملية، كما أنه يقدر من يعملون معه ويسعي دائمًا لتحقيق ذاته، ومن أبرز مشاهير هذا البرج الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلي علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان العظيم محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحافية روز اليوسف.