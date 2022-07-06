حسين فهمي يشيد بـ«المتحدة للإبداع»: المصري موهوب ومتميز في كل المجالات

أشاد الفنان حسين فهمي، بمنتدى شركة المتحدة للخدمات الإعلامية للإبداع، إذ ذكر أن الإنسان المصري متميز ومبدع بشكل عام، بدليل أن التاريخ المصري بأكمله مليء بالإبداع، «لما نرجع 7 آلاف سنة هنشوف إبداع المواطن المصري واللي قدمه للعالم واللي قدمه للحضارة، هذا شيء مذهل»، موضحًا أن اكتشاف المواهب كان يجب أن يتم منذ زمن بعيد، لكن الآن نبدأ خطوة مهمة للغاية في هذا الملف، فالمواهب متواجدة في كل مكان، والشعب المصري متواجد في كل القرى والنجوع بمواهب مختلفة.

الموهبة موجودة في الإنسان المصري

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامي رامي رضوان، والذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن هناك أطفالا صغارًا مبدعون في الرسم على السجاجيد وعمل لوحات فنية عميقة، مما يدل على أن هناك حالة من الموهبة موجودة في الإنسان المصري في مختلف المجالات، «منتدى المتحدة للإبداع» مهم للغاية، لكنه يطلب من أي شخص لديه طاقة إبداعية أن يبدأ بنفسه، وليس بالضروري أن يلجأ لأحد، فعليه أن يبدأ بنفسه ويعمل على تطوير ذاته.

الشاب في برامج المواهب يعيد اكتشاف ذاته

وتابع حسين فهمي: «إذا كان حد بيرسم أو إذا كان عنده موهبة الشعر يبدأ بنفسه والإنتاج بتاعه هيبدأ يبان للناس ويظهر للناس، هذا المنتدى تجميع لكل هذه المواهب المتواجدة في مصر من إسكندرية لأسوان، كل القرى والنجوع وفي الصعيد عندنا مواهب مختلفة في جميع المجالات، ميزة كبيرة جدا أنه يكون عندنا برنامج زي الدوم عشان الناس تشوف هذه المواهب، المتسابق بيعيد اكتشاف نفسه وذاته، ويبدأ يتواجد قدام الناس فيشوف رد الفعل، يديله دفعة إنه يكمل، كل ده تفاعل مع المجتمع مهم للغاية».