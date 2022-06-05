حسين فهمي وتامر عبدالمنعم ينعيان محسن علم الدين: رحل الإنسان النبيل

نعى الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المنتج السينمائي الكبير محسن علم الدين، بعد رحلة عطاء فني امتدت لما يزيد عن 60 عامًا، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

حسين فهمي يقدم خالص العزاء في وفاة محسن علم الدين

وكتب حسين فهمي، عبر حسابه على موقع إنستجرام قائلًا: أتقدم بخالص العزاء في وفاة المنتج الأستاذ محسن علم الدين، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.

تامر عبدالمنعم عن محسن علم الدين: الصديق والأب

ونعى الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس قصر السينما، وفاة المنتج محسن علم الدين، واصفًا إياه بأبيه الروحي، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون، الصديق والأب والأستاذ والإنسان الجميل المنتج محسن علم الدين في ذمة الله، الخسائر تتوالى إلى رحمة الله.

وتوفى المنتج الكبير محسن علم الدين، بعد صراع مع المرض، والذي منعه من المشاركة في تشييع جثمان صديقه سمير صبري، حيث دخل إلى المستشفى منذ نحو 30 يومًا يعاني من مشاكل في الرئة وتدهورت حالته الصحية وتم حجزه بغرفة العناية المركزة، حتى رحل عن الحياة تاركًا وراءه إرثًا فنياً كبيرًا.

بدأ محسن علم الدين، مشواره في مجال الإنتاج السينمائي في مطلع الستينيات من القرن الماضي، من خلال عمله في شركة إنتاج رمسيس نجيب، الذي شعر بكفاءته ومهارته وأصبح الذراع اليمنى له، وشهد معه عددًا من الأفلام المهمة منها غرام الأسياد، الخيط الرفيع، حب وكبرياء.

وحرص محسن علم الدين، على أن يقوم بإهداء أول فيلم من إنتاجه إلى روح والده الروحي المنتج الكبير رمسيس نجيب، الذي تعلّم منه أصول الإنتاج السينمائي.