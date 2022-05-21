حسين فهمي: «سمير صبري كان إنسان راقي.. وساعد زملاء كتير من غير ما يقول»

قال النجم حسين فهمي، إن الفنان الكبير الراحل سمير صبري كان صديقا عزيزا له منذ بداياته في عالم التمثيل، وامتدت صداقتهما حتى وفاته، متابعا: «كان إنسان جميل وراقي ومثقف وعنده أفلام سينمائية هائلة ويعرف الأفلام بأسمائها وفنانينها وتواريخها ومخرجيها».

فهمي: سمير صبري كان يعشق الضحك والبهجة

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أن سمير صبري ترك إرثا كبيرا في مجال الفن والأعمال الإعلامية الكبرى، وكان يعشق الضحك والبهجة: «كان مسمي نفسه براد بيت».

واستطرد: «كان مرهف الحس جدا وكان فيه زملاء بيساعدهم من غير ما يذكر أو يقول، ولو أي حد محتاج مساعدة سمير كان بيحب يبقي جنبه، ولما كان بيزعل من حد بيلومه بمنتهى الرقة، وكان إنسان جميل، وفي آخر أيامه لما زورته كان ظاهر عليه الإعياء».

وأوضح أن الأطباء أكدوا له أنه من الضروري إجراء عملية دقيقة له في القلب، لكنهم أخبروه أن قلبه لن يتحمل ذلك.

وفاة سمير صبري

ورحل عن دنيانا الفنان الكبير سمير صبري، صباح أمس، عن عمر ناهز 85 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وأفنى سمير صبري حياته كلها في خدمة الفن المصري والعربي؛ سواء بالتمثيل أو الغناء أو التقديم التليفزيوني.