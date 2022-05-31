حسين فهمي يكشف عن تحضيره لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

علق الفنان حسين فهمي عن ظهوره في مهرجان كان في دورته الـ 75 الذي أقيم الأيام الماضية، وانتهى السبت الماضي، قائلًا: «المهرجان كان بقاله كذا سنة الناس مش بتروح عشان ظروف كورونا والإقبال كان قليل والسنادي الإقبال كان كتير جدًا، وكل الممنوعات اللي كانت معمولة والماسكات قلت بشكل كبير، واللي عايز يلبس ماسك يلبسه واللي مش عايز ممكن يقلعه».

حسين فهمي يتحدث عن استعداده للقاهرة السينمائي

وعن أسباب تواجده في المهرجان، أوضح خلال لقائه في برنامج «Insider بالعربي» المذاع على شاشة قناة «دبي»: «ومن خلال تواجدي في مهرجان كان كنا بنتفرج على أفلام أنا وأمير رمسيس مدير المهرجان، وأندرو محسن، بنجيب أفلام وبندور على لجان تحكيم للدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي».

وأضاف: «وبالفعل قابلنا ناس كتير مخرجين وغيره وممثلين وشخصيات كتيرة في فن السينما، ودا عشان نقدر نكون لجنة تحكيم لها قيمة ونجيب أفلام ليها قيمة من ثقافات مختلفة، عشان الناس اللي في المهرجان تتفرج على حاجات كتيرة مختلفة».

حسين فهمي: بنحضر لدورة نطمح أن تكون مميزة

كما تحدث حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي عن حرص بأن يجمع المهرجان بين السينما العربية والأجنبية والآسيوية، مشيرًا إلى أنه تحدث مع الكثير من النجوم في دول العالم ليتواجدوا في المهرجان، قائلًا: «أنا كلمت ناس كتيرة وإن شاء الله يكون عندنا شكل كويس هنعلن عنه، وإحنا بنحضر لدورة أطمح أن تكون متميزة على جميع الأصعدة رغم كل التحديات».

آخر أعمال حسين فهمي

يذكر أن الفنان حسين فهمي شارك مؤخرًا في فيلم «فارس» الذي يعرض خلال الفترة الحالية في دور العرض السينمائية، وهو من بطولة الفنان أحمد زاهر، إيمان العاصي، ملك أحمد زاهر، عابد عناني، أحمد صفوت، منة فضالي.