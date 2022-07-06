ليلى عبدالمجيد تشيد بـ«منتدى المتحدة للإبداع»: سيقدم أجيالا تكمل مسيرة الرواد

أشادت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية إعلام القاهرة الأسبق، بقرب موعد إعلان «منتدى المتحدة للإبداع»، أحدث إنتاجات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلة إنّ: «هذا المنتدى مهم جدًا، وسيُقدم أجيالًا تكمل مسيرة الرواد من المُبدعين، إذ أنّ الشركة المتحدة، تلعب دورًا مهما، ويجب أنّ نُحييها عليه».

مصر مليئة بالموهوبين وبعضهم جواهر مدفونة

وشددت ليلى عبد المجيد، لـ«الوطن»، على أهمية وضع آليات عديدة ومختلفة، بشأن اكتشاف المواهب من محافظات مصر كافة، قائلة: «مصر مليئة بالموهوبين، لكن بعضهم مثل الجواهر المدفونة في الأرض، في حاجة لمن يبحث عنهم ويمنحهم الفرصة».

وأعربت عن آمالها بأنّ يكون هناك دورًا لـ«منتدى المتحدة للإبداع»، للبحث عن الموهوبين في الجامعات، «الجامعات طول الوقت مفرخة للمواهب من المبدعين في المجالات المُختلفة، وأنّ يمنحوا الشباب فرصة للكشف عن الموهبة، وأنّ يكون لدى الفائزين استعدادًا للتعلم وحضور برامج تدريبية».

المنتدى سيكون بمثابة بوصلة أمل للكثير من الموهوبين

وترى ليلى عبد المجيد، أنّ «منتدى المتحدة للإبداع»، سيكون بمثابة بوصلة أمل للكثير من الموهوبين، كما أنه سيكون بداية الطريق الذي سيُعيد لمصر دورها في الفنون والآداب والمجالات المختلفة.

ونصحت عميدة كلية إعلام القاهرة الأسبق، أصحاب المواهب المختلفة، بضرورة التثقيف وتطوير الذات طوال الوقت، وعدم الوقوف عند مرحلة معينة، «لازم تعرفوا إنّ الطريق مش سهل.. لازم يتعبوا ويتعلموا ويطوروا نفسهم ويكونوا مثقفين».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد قررت انعقاد «منتدى المتحدة للإبداع» قبل نهاية العام الجاري، وأن الأعمال التجهيزية للمنتدى بدأت فور ختام الموسم الأول لبرنامج «الدوم» وما حققه من نجاحات أهمها تحقيق حلم عشرات الشباب من المبدعين من كافة محافظات مصر.

ومن المقرر أن يشكل منتدى المتحدة للإبداع قوة دفع كبرى لحركة الابداع المصرية بما يتوافق مع طموحات الجمهورية الجديدة ويتسع لأحلامها فإن الابداع كان وما زال هو مكون رئيسي ورافد أساسي من مكونات وروافد الشخصية المصرية.