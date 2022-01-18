صانعة محتوى: علمت زوجي الهندي عمل المحشي

قالت المهندسة ياسمين علاء الدين، صانعة محتوى على اليوتيوب، إنها سافرت في السنة الثانية في الجامعة إلى مدينة حيدر آباد بالهند، وتعرفت على زوجها «أفضل»، أثناء حضوره برنامج تبادل طلابي، مبينة أن زوجها يحب اللغة العربية ويقدرها ويتعلمها.

تعليم زوجها عمل المحشي

وأضافت «علاء الدين» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC» مساء أمس الاثنين، وتقدمه الإعلامية رضوى حسن، أن زوجها يعمل مهندسا مدنيا في الهند وسافرت للجلوس معه وتعرفت على صناعة المحتوى وبدأت ترسل لأهلها بعض الفيديوهات وأشاروا عليها أن تعمل على تصوير الفيديوهات وعرضها على الجميع وبالفعل انتشرت وأصبح يتابعها 30 مليون شخص، مواصلة: «علمت جوزي يعمل محشي عشان في يوم كنت تعبانة وعاوز أكل محشي فعمله».

زوجها يحب اللغة العربية وعمل المحشي

من جهته قال زوجها السيد أفضل، إنه يحب اللغة العربية لأنها لغة القرآن وشقيقه يتحدث اللغة العربية بطلاقة، موضحا أن ياسمين كانت أول شخص يقابله من مصر يتحدث العربية ووقع في حبها منذ أن رآها في التبادل الطلابي الذي حدث في الهند، متابعا: «ياسمين جميلة أوي، وإحنا الاتنين بنشتغل في نفس المجال وأنا مش عارف الفرق بين البنت المصرية والهندية لأني مش عارف كل البنات، وأنا اتعلمت أكل مصري فبقيت أعمل محشي بس ده صعب أوي وهي علمتني أعمل محشي».