عمرو هاشم ربيع: العمل بمجلس أمناء الحوار الوطني تطوعي

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والخبير بمركز الأهرام للدراسات، إن لائحة مجلس الأمناء، ترتبط بآليات عمل الحوار الوطني بأكمله، مشيرا إلى أن هناك فارقا بين لائحة المجلس ومدونة السلوك، وجرى وضع الأخيرة، ليتم بها ضبط طريقة عمل مجلس الأمناء.

لائحة المجلس بها آليات عمل خاصة بالحوار الوطني ككل

أضاف «ربيع»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن لائحة المجلس، بها آليات العمل الخاصة بالحوار الوطني ككل، والمتضمن مجلس الأمناء وغيره، كما يتضمن افتتاح الجلسات وغلقها ودور الأمانة الفنية والمنسق العام، حضور الأعضاء بالجلسات الخاصة بالحوار الوطني.

ربيع: لا يوجد بدلات لمجلس أمناء الحوار الوطني

أوضح أنه لا يوجد بدلات لمجلس أمناء الحوار الوطني، إذ أن العاملين به يعملون بشكل تطوعي، ولا يتم الحصول منه على أي مقابل مادي، «لائحة مجلس أمناء الحوار الوطني التنظيمية، استغرقت 60% من وقت الاجتماع الأول أمس».

وأكد أن لائحة المجلس ومدونة السلوك، استغرقت فترة من أجل صياغتها، لأن كل جملة كان عليها بعضا من الخلافات على بعض الصياغات، حتى يكون هناك دور محدد ومقنن للأمانة الفنية، والجزء لخاص بالقرار المنشئ، ودور الأكاديمية الوطنية للتدريب، في إدارتها للحوار الوطني.

واستطرد: «كان فيه تدقيق شديد، وكان هناك تحديد لدور الأكاديمية والأمانة الفنية، حتى لا يكون الطرفين طاغيين على مجلس الأمناء للحوار الوطني، وده كله خد وقت مقارنه بمدونة السلوك، وفي اللائحة كان فيه أمور في المضمون، وعدت بتوافق كل الصياغات في النهاية، وتم التوافق على الأمور بعد تعديلها».