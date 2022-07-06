موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في فلسطين.. وتوجيهات «الإفتاء» للمواطنين

بعد إعلان المحكمة السعودية العليا ثبوت الرؤية الشرعية لهلال ذي الحجة، والخميس 30 يونيو 2022 أول أيام شهر ذي الحجة من العام الهجري 1443، وبناء عليه فإن الجمعة 9 ذي الحجة الموافق 8 يوليو هو يوم وقفة عرفة، ويوم السبت 10 ذي الحجة الذي يوافق التاسع من يوليو أول أيام عيد الأضحى 2022، كثر البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في فلسطين.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في فلسطين

وكان مفتي عام القدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أصدر بيانا أعلن من خلاله أن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في فلسطين لهذا العام الهجري 1443، هو الساعة 6:15 صباح السبت 9 يوليو، وذلك بحسب التوقيت الصيفي.

وتابع البيان، أن عدة دول عربية من بينها المملكة العربية السعودية وفلسطين أعلنت أن السبت التاسع من شهر يوليو أول أيام عيد الأضحى 2022، وبناء عليه فإن الجمعة 9 ذي الحجة الموافق الثامن من شهر يوليو هو وقفة عرفة، وبالتالي فإن يوم السبت 10 ذي الحجة الموافق التاسع من يوليو، هو أول أيام عيد الأضحى 2022 في فلسطين.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

ومن خلال البيان الصادر عن دار الإفتاء، أكد الشيخ حسين، أن صيام يوم عرفة سنة لغير الحاج، كما ناشد الشيخ حسين في البيان الفلسطينيين بالالتزام بإجراءات الوقاية الاحترازية، من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وذلك بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، ما ترك أثرا على حياة المواطنين في فلسطين، وكذلك في جميع أنحاء العالم.

التحلي بالكرم وصلة الرحم

وبعد تحديد موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في فلسطين، حث الشيخ حسين في البيان، الأغنياء والقادرين على التحلي بصفات الكرم في توزيع لحوم الأضاحي، عقب أداء صلاة عيد الأضحى 2022، في يوم النحر، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا السلوك، ما يزيد من الروابط الاجتماعية بين الأهل والأقارب، وكذلك يساعد في تلبية حاجات الفقراء والمحتاجين، وإسعادهم في هذا اليوم المبارك.