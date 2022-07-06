موعد وقفة عرفة 2022 في ليبيا.. وأبرز العادات الشعبية في عيد الأضحى

مع استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة قبل أيام كان البحث عن موعد وقفة عرفة 2022 في ليبيا من أكثر الموضوعات التي تصدرت محركات البحث في العالم العربي، خاصة أن يوم عرفة هو مناسبة دينية لها مكانة خاصة لدى جموع المسلمين في العالم وكذلك الشعب الليبي المعروف بالتزامه بتقاليده الدينية وطابعه المحافظ.

ويأتي عيد الأضحى في ليبيا ومعه يفرح الليبيون في محاولة لتناسي أوجاع وآلام الفوضى السياسية والأمنية التي تعيشها البلاد منذ عام 2011، منذ الإطاحة بنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وإن كان الوضع يبدو أكثير هدوءا هذا العيد مقارنة بأعياد سابقة.

موعد وقفة عرفة 2022 في ليبيا بعد ثبوت رؤية الهلال

وقبل التطرق إلى موعد وقفة عرفة 2022 في ليبيا، تجدر الإشارة إلى أنه ثبتت رؤية هلال شهر ذي الحجة في ليبيا يوم الأربعاء الماضي التاسع والعشرين من يونيو، إذ أن يوم الخميس الماضي 30 يونيو كان أول أيام شهر ذي الحجة.

وبناء عليه، فإن عيد الأضحى المبارك في ليبيا سيكون يوم السبت المقبل العاشر من شهر ذي الحجة الموافق يوم التاسع من يوليو، وبذلك تتفق ليبيا مع المملكة العربية السعودية وغالبية الدول العربية والإسلامية.

موعد وقفة عرفة 2022 في ليبيا وأبرز عادات العيد

وبناء على ثبوت رؤية الهلال وموعد العيد، فإن موعد وقفة عرفة 2022 في ليبيا سيكون يوم الجمعة المقبل التاسع من شهر ذي الحجة الموافق الثامن من يوليو، وهي مناسبة ذات مكانة كبيرة لدى الشعب الليبي.

ويعرف عيد الأضحى المبارك في ليبيا بعيد الفداء والتضحية، ويجري شراء الأضاحي قبيل العيد بأسبوع تقريبا، ومما يميز الليبيين أنهم يقدمون الماء للأضحية قبل ذبحها، كما يضعونها في حفرة باتجاه القبلة ولا يظهر منها إلا رأسها.

كما يحرص الليبيون على التجمع كعائلات على موائد تناول لحوم الأضحية في يوم عيد الأضحى.