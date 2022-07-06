موعد عيد الأضحى 2022 في سوريا.. وآخر الاستعدادات لاستقباله

على غرار معظم الدول العربية، تقرر أن يكون موعد عيد الأضحى 2022 في سوريا، يوم السبت الموافق 9 يوليو، وقد أصدرت رئاسة مجلس الوزراء السورية بيانا يقضي بتعطيل الجهات العامة في سوريا اعتباراً من السبت 9 يوليو 2022 وحتى الخميس 14 يوليو 2022 بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

جهات حكومية تواصل عملها خلال موعد عيد الأضحي 2022 في سوريا

وبحسب بيان مجلس الوزراء السوري الذي تلقت وكالة الأنباء السورية نسخة منه، فإنه تراعى أحكام الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها، خلال هذه الإجازة.

ودى تحديد موعد عيد الأضحى 2022 في سوريا والإجازة المقرر خلال العيد، إلى اتخاذ القطاعات الخدمية والصحية والرقابية في محافظتي السويداء ودرعا الإجراءات والاستعدادات لضمان استمرارية عملها لتلبية احتياجات المواطنين خلال عطلة العيد .

وأكدت وزارة الصحة السورية الجهوزية التامة للمشافي والمراكز الصحية للاستمرار بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في مختلف المحافظا سوريا.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن أقسام الإسعاف والطوارئ تستمر بالعمل في المشافي على مدار الساعة، إضافة إلى المراكز الصحية المناوبة ومنظومة الإسعاف بمختلف المحافظات في عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية.

توزيع سلات غذائية بمناسبة قرب موعد عيد الأضحى 2022 في سوريا

وبمناسبة قرب موعد عيد الأضحى 2022 في سوريا وزع فرع الجمعية السورية للمعوقين جسدياً بالسويداء سلات غذائية ومنظفات على ذوي الإعاقة والأسر التي ترعاهم الأشد احتياجاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشار رئيس اللجنة الإدارية لفرع الجمعية بالسويداء، نزار شجاع، لوكالة سانا، أن التوزيع تضمن 135 سلة غذائية بقيمة 200 ألف ليرة سورية لكل سلة مع سلة منظفات مرافقة تم توزيعها بناء على دراسة من قبل الجمعية وذلك بدعم من الفعاليات الخيرية بالمجتمع المحلي.

وأكد شجاع على أهمية هذه المبادرة التي تؤكد مبدأ التكافل الاجتماعي ونشر قيم الخير والإحسان والواجب الإنساني تجاه بقية أفراد المجتمع، مبيناً أن هذه المبادرة تتماشى مع أهداف الجمعية لتقديم المساعدات لذوي الإعاقة في مختلف المناسبات.