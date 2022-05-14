رشوان توفيق: برنامج «الدوم» أعاد أصوات زمن الفن الجميل

أبدى الفنان الكبير رشوان توفيق، إعجابه ببرنامج «الدوم»، الذي عرض منذ فترة قريبة على شاشة قناة «أون»، وحقق البرنامج نجاحا كبيرا حينها.

رشوان توفيق: البرنامج أعاد أصوات الزمن الجميل

وقال رشوان توفيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه أعجب ببرنامج «الدوم»، وكان يحرص على مشاهدته، لأنه أعاد أصوات زمن الفن الجميل، وأثبت أن مصر بها مواهب كبيرة، وأن الموسيقى العربية لابد من تواجدها في جميع القنوات يوميا، وذلك من خلال تخصيص ساعة يوميا لعرض الموسيقى، وذلك لتحسين تفكير الشباب بعد موضة أغاني المهرجانات.

رشوان توفيق: الأوبرا بها مواهب عظيمة

وأضاف «توفيق»، أن الأوبرا المصرية تحتوي على «مواهب عظيمة»، وأنه شاهد مؤخرا مسرحية للدكتور عادل عبده، واستمتع بمطربي الفرقة، واصفًا أصواتهم بـ«المتميزة».

وأستطرد: «إحنا اتربينا على أصوات زمن الفن الجميل، فضلنا نسمع فايزة أحمد بالسنين في الراديو، لحد ماحفظنا صوتها، فياريت يتم إذاعة موسيقى عربية دائما على القنوات حتى لو في الفواصل، مصر بها مواهب لابد من دعمهم، أنا مبحش أسمع مطربين المهرجانات».

مشاركة رشوان توفيق في دراما رمضان 2022

يذكر أن رشوان توفيق شارك في دراما رمضان المنقضي من خلال مسلسل «انحراف»، الذي دارت أحداثه عن قصة حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض، حول انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية، يصطدمون بطبيبة نفسية وتقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

أبطال مسلسل«انحراف»

وشارك في بطولة المسلسل روجينا، أحمد صفوت، لوسي، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، محمد الكيلاني، رانيا محمود ياسين، سماء إبراهيم، نادر كمال، دينا محسن، محمد عادل، ومن تأليف مصطفى شهيب، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.