مدير شركة متخصصة بشبكات المعلومات: «منحة الاتصالات وصلتني لحاجات مكنتش أحلم بها»

قال مايكل اسطفانوس، مؤسس والمدير التنفيذي لشركة متخصصة في شبكات المعلومات، وضمن خريجي مبادرة بناة مصر الرقمية، إنه تخرج في كلية الهندسة عام 2014، «كان في وقتها ليا حلم أن يكون ليا شركة خاصة موجودة في السوق، ولكن مكنش عندي الإمكانيات أو الخبرة العملية للسوق».

اسطفانوس: سمعت عن مبادرة شباب مصر الرقمية والتحقت بها

وأضاف «اسطفانوس»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على فضائية «DMC»، أنه في أعقاب ذلك حصل على فرصة للعمل بإحدى شركات خطوط الهواتف المحمولة العالمية العاملة في مصر، ولكن وبعد وقت من اكتساب الخبرة اكتشف أن هذا ليس حلمه، «في الوقت ده سمعت عن مبادرة شباب مصر الرقمية في أكثر من كورس من خلال المعهد القومي لتنظيم الاتصالات، وقررت أجرب حاجة جديدة، ومكنتش عارف أن المجال ده هو أكتر حاجة بحبها بعد تجربتي».

اسطفانوس: المنحة فرقت معايا

واستطرد: «توفيق من ربنا ما وصلت إليه، والمنحة فرقت معايا وعملت شيفت كارير من مجال الموبايل بعد 7 سنوات من العمل به، وده اللي كنت حابه وعايزه، واخترت شركاء النجاح اللي وقفوا معايا لإنشاء شركة متخصصة في شبكات المعلومات، والفترة دي كانت صعبة على شركة مبتدئة في السوق المصرية».

وأوضح أن المنحة ساعدته في الحصول على مشروعات كبرى «كنا عايزين نعمل سبقة في السوق ويكون عندنا CV قوي لاستقبال المشروعات الجديدة، وجتلي فرصة مش هنساها وروحنا ميتنج مع مدير مشروعات في شركة كبيرة وطلب مننا أوراق تثبت تحملنا للمشروع الجديد، واشتغلنا كويس».

وتابع: «شركتي بقت بتقدر تشيل مشروعات في هيئات كبيرة ومؤسسات حكومية وقرى سياحية ومستشفيات وكليات، ومن 3 سنين لما كنت في مجالي مكنتش أقدر أحلم باللي وصلت له».